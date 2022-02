C’est le meilleur moment pour acheter du matériel de jeu d’occasion. En voici les raisons !

Avant toute chose, si vous recherchez des articles d’occasion pour votre matériel de jeu et que vous n’avez pas entendu parler d’Eneba, vous ratez quelque chose ! Le marketplace Eneba propose un large éventail d’annonces placées par d’autres joueurs comme vous. Consoles, manettes, accessoires, PC et leurs composants, jeux vidéo – tout est disponible, et à un prix très attractif. Avec un peu de chance, si vous visitez la boutique à temps, vous pourrez faire de très bonnes affaires avant que quelqu’un d’autre ne s’en empare. Sur Eneba, vous trouverez également toutes sortes de produits numériques, tels que des versions numériques de jeux vidéo, des DLC, des abonnements et des cartes-cadeaux, ce qui vous permettra de satisfaire tous vos besoins en matière de jeux.

Quand faut-il envisager de changer sa console et ses accessoires ?

Il arrive inévitablement un moment dans la vie d’un gamer où vous devez vous procurer une nouvelle console de jeu ou de nouveaux accessoires. Deux situations se présentent le plus souvent. La première est lorsque votre ancienne console ou l’un de ses éléments, par exemple les manettes, tombe en panne. Dans ce cas, le marché C2C est un endroit idéal, car vous pouvez obtenir une PS4 occasion , ou toute autre console, à un prix bien inférieur à celui d’une console neuve. Se procurer des accessoires ici est également une excellente option, puisque vous pouvez trouver une manette PS4 pas cher que partout ailleurs.

Peut-être aurez-vous également envie de changer de console lorsque votre ancienne console, même si elle fonctionne encore, ne vous procure plus assez de plaisir. Dans ce cas, vous vous tournerez souvent vers une console next-gen. Ces dernières sont déjà sorties depuis bien plus d’un an, donc même si vous souhaitez l’acheter neuve, parcourir le marché de l’occasion est une bonne idée, puisque des offres surprenantes peuvent vous intéresser.

Les jeux les plus attendus en 2022

Même si vous n’avez pas de console next-gen, ne vous en faites pas, car les consoles de la génération précédente sont toujours très appréciées des développeurs de jeux et de nombreux jeux sortiront en 2022. Parmi ces jeux, citons Sifu, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Gran Turismo 7, Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarok, et bien d’autres encore, qui sortiront au cours des trois premiers mois de l’année ! Pour ne pas vous ruiner sur ces jeux dès leur sortie, vous pouvez attendre un peu, puisqu’ils ne tarderont pas à apparaître sur le marché de l’occasion et que vous pourrez obtenir des jeux PS4 occasion moins chers, tout en étant encore pratiquement neufs. En effet, certains joueurs terminent les jeux très rapidement et choisissent de les céder à d’autres personnes qui pourraient les apprécier, au lieu de les laisser prendre la poussière sur l’étagère. Voilà un moyen formidable et durable de profiter des jeux sans pour autant accroître la consommation d’emballages en plastique.

Beaucoup de choses sont à découvrir sur le marché des jeux C2C. Prenez le temps de parcourir la vaste sélection d’articles et découvrez les offres exceptionnelles proposées. Vous n’avez même pas besoin de sortir du lit pour le faire, alors qu’est-ce qui vous en empêche ?