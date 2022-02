Application mobile AUTODOC : recherche de pièces automobiles en ligne

De nos jours, il est plus facile de trouver n’importe quoi en ligne, quel que soit le besoin, et les pièces automobiles ne font pas exception. Actuellement, il existe de nombreux sites en ligne spécialisés dans les pièces automobiles. Certains d’entre eux ont créé une application mobile qui permet de trouver rapidement les pièces nécessaires directement depuis son téléphone. Découvrons dans cet article les avantages de l’application mobile AUTODOC.

L’application AUTODOC qu’est-ce que c’est ?

AUTODOC est une société européenne spécialisée dans les pièces automobiles et est actuellement représentée dans plus de 26 pays. Pour faciliter les transactions et permettre à un grand nombre de personnes de trouver des pièces automobiles et de les commander directement depuis leur téléphone portable, elle a créé l’application mobile AUTODOC. Cette dernière est disponible sur les smartphones Android et iPhone ainsi que sur les tablettes iPad. L’application mobile AUTODOC vous aidera à trouver ce dont vous avez besoin sans trop vous soucier des recherches Google et de toutes sortes de sites où vous attendez des semaines pour obtenir la pièce dont vous avez besoin.

Quelle est l’utilité de l’application AUTODOC ?

Grâce à cette application gratuite conçue pour le système d’exploitation Android et iOS, vous pouvez rapidement trouver en ligne divers articles tels que des balais d’essuie-glace, des ampoules, des rétroviseurs, filtres, pneus, etc. Avec un compte dédié à cette application, vous avez la possibilité d’avoir toujours des listes de vos articles préférés, ce qui vous permettra de reprendre certains achats si nécessaire.

L’application mobile AUTODOC vous permet de trouver toutes les offres actives de pièces automobiles de très bonne qualité pour n’importe quelle partie de votre voiture.

Que fournit l’application AUTODOC ?

AUTODOC est disponible dans les langues officielles de 25 pays européens et comprend une bibliothèque impressionnante de 1300 manuels de réparation au format PDF et 2240 didacticiels vidéo. Elle fournit également une vaste base de données. En effet, une fois que vous aurez installé l’application AUTODOC sur votre mobile, vous aurez immédiatement accès à une base de données d’un million de pièces détachées pour 5914 modèles appartenant à 45 grandes marques automobiles.

Cette application vous permet d’accéder à un catalogue en ligne complet et illustré de pièces automobiles. Elle vous permet également de rechercher un produit par son code et non pas seulement par son nom (une fonction utile). Le système de recherche et de visualisation des pièces est simple à utiliser et pratique.

De plus, grâce à l’application mobile AUTODOC, vous pouvez choisir instantanément l’un des 15 modes de paiement et payer depuis votre téléphone portable. Vous avez aussi accès aux numéros de téléphone des magasins partenaires, que vous pouvez appeler pour obtenir des informations supplémentaires.