Apple permet désormais aux développeurs de publier des applications non répertoriées sur l’App Store

Désormais, les développeurs peuvent publier des applications non répertoriées au sein de l’App Store.

Apple a ajouté la prise en charge des applications non répertoriées à l’App Store, ce qui permet aux développeurs de partager directement leurs applications avec les utilisateurs prévus plutôt qu’avec le grand public. Ces applications n’apparaîtront dans aucune catégorie, recherche ou section de découverte de l’App Store et ne peuvent être téléchargées que via un lien direct.

Apple a annoncé que les développeurs peuvent désormais demander à soumettre des applications non répertoriées sur l’App Store. La fonctionnalité, déployée dans toutes les régions prises en charge, devrait être utile lorsqu’une application est destinée à être utilisée uniquement au sein d’une organisation, pour des études de recherche, des événements spéciaux ou en tant que ressource pour les employés ou outil de vente.

Le document de support explique que les développeurs peuvent demander que leurs applications existantes (répertoriées) et nouvelles soient hébergées de cette manière. Suite à l’approbation d’Apple, l’application et toutes ses futures versions seront distribuées selon la méthode « Application non répertoriée », permettant aux développeurs de la partager avec les utilisateurs via un lien direct.

Unlisted apps sounds like it could be neat, but it looks like it has some big caveats. Also doesn’t seem like my Individual developer account is authorized to request an unlisted link. Business-only?

“Note: Once your app is approved, the distribution method cannot be changed.” https://t.co/o34hB1v8VR

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) January 28, 2022