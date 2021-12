Ring Light : créer un environnement parfait pour ses photos ou ses vidéos

Le ring light est une lampe qui a un éclairage professionnel qui vous permet de réaliser des portraits ou des séquences vidéo parfaits. Vos photos et vidéos peuvent avoir un aspect professionnel, quelle que soit la quantité de lumière qui pénètre dans la pièce depuis l’extérieur. La lumière est alimentée par le chargeur de votre téléphone. Le support pour téléphone est compatible avec presque tous les smartphones. Le support peut être tourné à 360 degrés.

Cette lampe vous offre la possibilité de régler l’intensité de la lumière et la couleur souhaitée, afin de créer un environnement parfait pour vos photos ou vos vidéos. Vous pouvez l’utiliser pour la photographie, le vlog, le maquillage et bien plus encore. Ring light utilise un support de téléphone est fixé à la lumière sur un bras flexible. Il peut s’adapter aux téléphones dont la largeur varie entre 65 et 85 mm. Le support vous permet de placer votre téléphone dans pratiquement toutes les positions.

Trois modes d’éclairage

Pour de meilleurs résultats, la lampe a la possibilité de régler les modes d’éclairage. Le luminaire circulaire à LED est doté de 120 LED intégrées, 60 froides et 60 chaudes. Vous avez le choix entre trois intensités lumineuses, que vous pouvez facilement changer à l’aide de la télécommande située sur le câble :

– couleur chaude

– couleur froide

– couleur neutre (mélange)

Grace au Ring light, chaque mode d’éclairage a une luminosité réglable pour répondre à tous vos besoins dans différentes circonstances.

Trépied haut

Le ring light circulaire est livré avec un grand trépied photo. Le trépied est utilisé pour stabiliser l’appareil photo dans des situations où le fait de bouger l’appareil pourrait brouillé les photos – déplacement, conditions de faible luminosité. Il vous permet d’enregistrer des vidéos et de prendre des photos debout ou assis. Le trépied vous permet de modifier facilement la hauteur.

Le contrôle à votre commande

Réglez la luminosité avec la souris. Touchez votre téléphone pour activer l’ambiance parfaite pour prendre une vignette. C’est l’anneau lumineux le plus intelligent qui soit, et vous pouvez y accéder depuis tous vos appareils.

Grâce à leur conception et à leur structure, les rings lights sont parfaites pour mettre en valeur les détails sur les photos et les vidéos. La conception circulaire de l’éclairage annulaire permet aux utilisateurs d’utiliser leur appareil photo entre les trous de l’éclairage annulaire, ce qui leur permet de se concentrer sur des détails spécifiques du tournage.

Le ring light est équipé d’un câble intégré avec un connecteur USB. La lampe dispose d’une alimentation électrique avec un cordon. Il fonctionne avec la plupart des appareils compatibles avec le port USB, tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs, les banques d’alimentation, les chargeurs USB, les adaptateurs secteur, etc.

Ring light est leader dans la vente des lampes à selfie car elle vous procure une sensation de réalisme et un portrait parfait.