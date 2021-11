Raisons pour lesquelles les orthodontistes devraient utiliser les médias sociaux

Parlez à n’importe quelle personne que vous connaissez et vous découvrirez probablement qu’elle est présente sur une forme ou une autre de médias sociaux. Des baby-boomers aux millennials en passant par le livreur de journaux de 13 ans de votre quartier, les médias sociaux font partie intégrante de la vie quotidienne. Actuellement, il y a environ 2,46 milliards d’utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde, et ce chiffre augmente de mois en mois.

Facebook reste le géant des médias sociaux, détenant 18 % de la part de marché et comptant environ 1,87 million d’utilisateurs actifs à tout moment. Les concurrents les plus proches n’atteignent même pas les chiffres de Facebook, WhatsApp n’ayant qu’environ 1 million d’utilisateurs actifs et Twitter ne comptant que 317 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Si vous ne faites qu’une seule chose pour atteindre les patients en ligne, allez sur Facebook. Toutefois, d’autres formes de médias sociaux présentent également des avantages.

Les orthodontistes peuvent utiliser les médias sociaux de diverses manières pour développer leur activité, rester en contact avec leurs patients actuels et informer le public. Une fois que vous aurez vu les avantages dont peut bénéficier votre cabinet, vous comprendrez la nécessité d’une présence sur les médias sociaux.

Informer les patients

Les médias sociaux offrent la possibilité d’éduquer les patients et le grand public. Il existe plusieurs façons d’éduquer via les médias sociaux. L’une d’elles consiste à mettre en ligne un lien vers de nouvelles recherches sur votre domaine de spécialité. Une autre idée est d’enregistrer des vidéos Facebook Live ou YouTube et de les partager avec vos followers et le grand public. Vous avez une suggestion qui, selon vous, pourrait améliorer la santé globale de vos patients ? C’est un excellent moyen de partager cette information.

Vous pouvez également partager de courts extraits sur des plates-formes telles que Twitter pour mettre une idée dans la tête de votre interlocuteur. Vous serez limité à 140 caractères sur Twitter, vous pourriez donc écrire quelque chose comme : « Pour une meilleure #santé cardiaque, mangez moins de glucides. » Twitter est l’endroit idéal pour utiliser des hashtags afin que les personnes les plus intéressées puissent trouver facilement vos informations.

Un meilleur service à la clientèle

Les clients s’attendent à ce que vous soyez présent sur les médias sociaux. Environ 67 % d’entre eux s’y rendent pour répondre aux besoins de leur service clientèle. Si vos concurrents proposent des options de service clientèle en ligne et que vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des clients. Même si l’orthodontiste n’a probablement pas le temps de répondre aux questions et de traiter les plaintes des clients, le fait de confier au directeur du cabinet ou à un autre employé le soin de traiter ces questions sur les médias sociaux peut vous donner une longueur d’avance.

Imaginez qu’au lieu de dépenser autant pour un service de réponse téléphonique, vous ayez une infirmière diplômée ou des infirmières praticiennes qui prennent en charge le chat en ligne. Ils peuvent faire savoir aux patients s’ils doivent se rendre aux urgences ou si le problème est mineur et peut attendre le lendemain. Dans l’idéal, cette personne serait également en mesure de fixer un rendez-vous sur place.

Réduire les rendez-vous en face à face

La technologie progresse à pas de géant et les applications qui permettent au consommateur d’avoir un accès instantané par vidéo en direct à un orthodontiste réputé tel que Dr Normand Bach ou à un médecin sont de plus en plus courantes. Certaines compagnies d’assurance couvrent même les frais de ces rendez-vous. C’est également avantageux pour les médecins, qui peuvent ainsi économiser du temps et de l’argent en se rendant au bureau et en en revenant.

Ce type d’installation fonctionne particulièrement bien dans le domaine de la santé, où le conseiller peut rencontrer le client par chat en direct. Des recherches ont même montré que l’utilisation de ces applications peut réduire la dépression et l’anxiété chez les personnes aux prises avec ces problèmes.

Planification

Il y a peu de choses plus exaspérantes pour un patient qu’une tonalité d’occupation dans le bureau du médecin. Vous vous réveillez extrêmement malade ou avec une forte fièvre, et vous prenez le téléphone pour appeler et prendre un rendez-vous – pour vous heurter à une tonalité d’occupation ou à une sonnerie ininterrompue. Vous pouvez même perdre des patients pour ce genre de choses. Le problème dans de nombreux orthodontiste est que la réceptionniste qui prend les appels pour les rendez-vous doit également accueillir les patients à leur arrivée, sortir les dossiers et effectuer diverses autres tâches. C’est beaucoup à gérer pour une ou deux personnes.