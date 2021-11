Lunettes anti-lumière bleue : le meilleur moyen de vous protéger contre la lumière bleue ?

Vous êtes un gamer, vous utilisez constamment un écran d’ordinateur, de téléphone mobile ou tout autre type d’écran ? Vous savez probablement à quel point les lunettes anti-lumière bleue sont importantes pour votre sécurité oculaire. Mais qu’est-ce que la lumière bleue ? En quoi peut-elle constituer un danger pour vos yeux et comment vous en protéger efficacement ?

Qu’est-ce que la lumière bleue ?

Élément spectral de la lumière en général, la lumière bleue provient de deux sources différentes. Elle provient soit du soleil, soit des écrans et des LED en activité.

Dans le premier scenario, elle est vitale pour le bien-être. Avec ses 455-500 nanomètres de longueur d’onde, elle prend une couleur bleu-turquoise. C’est ce qui lui vaut le nom de lumière bleu-turquoise.

Dans le second scenario, la lumière bleue tire sur le violet et nuit à la santé. Avec un minimum de 380 nm et un maximum de 455 nm, cette lumière dite bleu-violet est le sujet du présent article.

Lumière bleue : source d’inconfort oculaire et de problèmes sanitaires ?

Synonyme de haute énergie visible (HEV), la lumière bleue-violet (d’origine artificielle), est nocive pour les yeux du fait qu’elle a une action dégénérescente sur la rétine et le cristallin. Elle favoriserait le développement de la cataracte.

Mais les effets nocifs de la lumière bleue vont au-delà du mal-être oculaire et s’étendent sur le reste de l’organisme. C’est ainsi que, lorsque vous êtes longuement exposé à ce type de lumière, vous êtes susceptible de développer certains problèmes de santé : mal de tête, insomnie, troubles du sommeil, raideur nucale, troubles de l’humeur…

Mais comment éviter tous ces problèmes ? La réponse : il faut se protéger de la lumière bleue.

Comment se protéger efficacement de la lumière bleue ?

Les écrans et les LED font partie de la vie de tous les jours. Dès lors, il est difficile de se soustraire des effets nocifs de la lumière bleue. Mais il y a un moyen très efficace de se protéger contre celle-ci : le port des lunettes anti lumière bleue.

De par leurs capacités protectrices et de filtrage de la lumière artificielle, les lunettes de protection contre la lumière bleue doivent être portées de jour comme de nuit. Vous en tirerez ainsi des bienfaits inestimables sur le cerveau et le système nerveux : prévention de la déprime, amélioration du sommeil, etc.

Toutefois, le degré de protection dépend d’une paire de lunettes à une autre, d’une marque à une autre… Il faut alors savoir bien les choisir.

Quels types de lunettes choisir pour vous protéger de la lumière bleue ?

En reflétant la lumière bleue, les lunettes de protection impactent la teinte de l’image visionnée. Leur niveau d’efficacité dépend de leur capacité à filtrer le spectre lumineux. La question à se poser ici est de savoir si votre paire de lunettes doit être en verres jaunes ou en verres transparents.

Avec une transparence totale, le verre prend une teinte légèrement jaune. Il opère en traitement de surface et n’a pas ainsi la capacité de laisser passer l’intégralité de la lumière bleue à filtrer.

Contrairement aux lunettes à verre entièrement transparents, les lunettes à verre jaunes agissent doublement : en plus du traitement de surface, les verres jaunes filtrent la lumière bleue par le biais de leur teinte.

Qu’est-ce que les lunettes à verres jaunes ont de spécial ?

Les lunettes à verres jaunes, tels que les lunettes verres jaunes de LUSEE, sont avant tout parfaites pour le gaming. Idéales pour votre bien-être visuel, elles ont la faculté de filtrer la lumière bleue de façon optimale. Portées de manière prolongée, elles préviennent ou mettent fin à vos troubles de sommeil.

Les lunettes à verres jaunes permettent aussi de conduire la nuit en toute sécurité. Elles vous protègent contre les éblouissements et sont efficaces dans certaines situations atmosphériques telles que le brouillard, la pluie…

Vous vous demandez maintenant comment choisir votre paire de lunettes à verres jaunes pour vous protéger efficacement contre la lumière bleue ? Leur choix dépend de vos envies et de vos besoins : le design, le style, le niveau de protection…, de votre choix.