Les différences entre la roulette américaine et la roulette européenne

La roulette américaine et la roulette européenne peuvent sembler identiques à première vue, mais un examen plus approfondi révèle des différences essentielles entre les deux jeux. Nous avons demandé à Arthur Lambert, expert en casino de Frcasinospot, de nous aider à résoudre ce problème.

La roulette américaine comporte un 00 supplémentaire

Vous savez sans doute que le zéro et le double zéro de la roulette américaine sont généralement une mauvaise nouvelle pour le joueur. L’exception est le cas où vous avez parié sur le fait que la boule blanche atterrisse à cet endroit ou si vous avez fait un pari à cinq chiffres (nous y reviendrons plus tard). Tous les autres paris sur la table sont perdus.

À la roulette européenne, les numéros de la roue sont dans un ordre différent, et il n’y a pas de segment 00, mais un seul zéro vert. Il s’agit d’une petite distinction, mais qui, lorsque vous comprenez les nuances, peut faire une différence significative dans votre taux de gain à long terme.

Si vous avez l’âge légal, vous pouvez essayer de jouer à la roulette en ligne. L’industrie du jeu en ligne en France a beaucoup à offrir parmi les différents casinos en ligne. Vous pouvez choisir un nouveau casino en ligne et obtenir des bonus spéciaux lors de votre première inscription.

Règles de la roulette européenne

Avec 37 poches dans lesquelles la bille peut atterrir, contre 38 à la roulette américaine, les chances que la bille atterrisse sur un numéro que vous avez choisi, disons le 12, sont de une sur 37, et non de une sur 38. Instantanément, vos chances sont meilleures avec la Roulette européenne.

Mais il existe une autre façon de réduire l’avantage de la maison dans la version européenne. Les Européens ont un système appelé « En Prison », ou « In Prison », faute de traduction. C’est une bonne nouvelle pour un joueur, et loin de la misère d’être emprisonné sons.

Si vous avez misé sur un rapport de 1:1 avant le tour, peut-être avez-vous misé sur le rouge ou le noir, ou sur le pair ou l’impair, vous bénéficiez d’un sursis si la bille tombe sur le zéro vert. Tous les autres joueurs malchanceux perdent leur mise, mais vous pouvez laisser votre mise en place pour un autre tour de roue.

Il s’agit d’une bizarrerie du jeu qui constitue l’une des principales astuces pour gagner à la roulette européenne – miser sur le pair à la roulette européenne est plus rentable qu’à la roulette américaine.

Roulette américaine, la mise à cinq chiffres

Voici une autre différence entre la table de roulette américaine et la roulette européenne. Dans la version américaine, vous pouvez faire ce que l’on appelle un « pari à cinq chiffres » – un pari qui couvre les chiffres 1, 2 et 3, plus le zéro vert et les doubles zéros.

À première vue, ce pari offre un gain de 6:1, mais malheureusement, si vous regardez un peu plus loin, vous vous rendrez compte qu’il s’agit du jeu le moins rentable du livre des règles de la roulette américaine. Il s’accompagne d’un énorme avantage de la maison de 7,9 %, ce qui n’est pas drôle au bout d’un moment.

Roulette américaine et roulette européenne

Alors, quelle est la meilleure version de ce jeu de casino toujours populaire ? Tout dépend de ce que vous attendez de votre session de roulette. La façon de jouer à la roulette ne change pas, mais si vous êtes là uniquement pour gagner de l’argent, ou du moins augmenter vos chances de gagner de l’argent, alors la roulette européenne est la solution. L’option En Prison, plus un segment de moins sur la roue, en font une évidence.

Cependant, même s’il est plus difficile de gagner à la roulette américaine – n’oubliez pas que nous parlons ici de petits bords – le jeu peut être plus amusant. Le divertissement augmente lorsque vous avez plus d’options de mise. De nombreux joueurs profitent régulièrement de l’existence de deux segments verts en misant sur les deux. Le pari à cinq numéros ajoute également un peu de variété.

Comme indiqué, il y a des différences dans l’avantage de la maison. À la roulette américaine, il est de 5,26 %, et à la roulette européenne, il est de 2,7 %.

Conclusion

Dans tous les cas, en jouant à la roulette, il faut être responsable. Les joueurs adultes peuvent choisir de jouer au jeu de la roulette qu’ils préfèrent. Mais il ne faut pas jouer pour gagner sa vie. Jouez à la roulette pour votre propre plaisir.