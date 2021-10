Twitter propose de retirer discrètement quelqu’un de ses abonnés

Twitter s’équipe d’une fonctionnalité qui permet de retirer une personne de sa liste de followers.

Y a-t-il des personnes sur votre liste d’abonnés Twitter que vous souhaiteriez ne pas voir mais que vous ne voulez pas bloquer, pour une raison quelconque ? Alors voici une bonne nouvelle : le réseau social déploie actuellement un moyen de supprimer ces comptes à l’aide d’une fonctionnalité de blocage logiciel.

La désinscrire d’une personne sur Twitter signifie qu’elle ne verra plus vos tweets sur ses fils d’actualité et qu’elle ne sera pas informée de sa suppression. Cependant, contrairement à un blocage complet, elle pourra toujours vous envoyer un message direct et elle pourra toujours vous suivre à nouveau si elle le souhaite.

Pour utiliser la fonction de blocage logiciel, accédez simplement à votre profil et cliquez sur « Abonnés ». À partir de là, cliquez sur les trois points à côté du nom de la personne et sélectionnez « Supprimer cet abonné ». Il n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs Web ; aucun mot sur quand ou si cela arrive sur l’application Twitter.

La fonctionnalité est la dernière introduite par Twitter pour aider les utilisateurs à éviter les trolls et les abus pour lesquels la plateforme est devenue tristement célèbre, tout en leur permettant plus de contrôle sur l’expérience. La société teste également un outil sur Android et iOS qui avertira les utilisateurs si une conversation dans laquelle ils sont sur le point d’entrer pourrait devenir trop intense ou animée. Une façon de soutenir une conversation saine, comme le dit Twitter.

En septembre, Twitter a commencé à tester le mode de sécurité, une fonctionnalité qui identifie et bloque temporairement les comptes pendant sept jours pour avoir utilisé un langage préjudiciable, comme des insultes ou des remarques préjudiciables, ou pour envoyer des réponses ou des mentions répétitives et non sollicitées.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021