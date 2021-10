Instagram permettra aux utilisateurs de co-créer des posts et de partager des likes

Instagram va permettre aux utilisateurs de co-créer des publications et de partager des likes.

Instagram lance une semaine de révélations de produits avec l’annonce de « Collabs », une nouvelle fonctionnalité qui permet à deux utilisateurs de partager conjointement la propriété d’une seule publication ou d’un Reel. Demain, il poursuivra en testant une nouvelle façon d’ajouter une collecte de fonds à but non lucratif à une publication, et enfin jeudi, il déploiera la possibilité de créer des publications photo et vidéo sur PC, ainsi que de lancer de nouveaux effets axés sur la musique pour Reels.

La nouvelle fonctionnalité Collabs permet effectivement à deux comptes de co-créer un post ou un Reel. La publication ou le Reel apparaîtra conjointement aux abonnés de chaque utilisateur et partagera le même fil de commentaires, ainsi que le nombre de vues et de likes. Les collaborations sont activées à partir de l’écran de marquage, après quoi le deuxième compte devra accepter l’invitation.

Le service déploie également la possibilité pour les utilisateurs de publier des photos et des vidéos à partir de navigateurs d’un PC jeudi, après un test limité plus tôt cette année. Cela peut sembler une fonctionnalité très basique qui ne vient que maintenant sur desktop, mais cette fonction d’Instagram a historiquement pris du retard par rapport à ce qui est possible sur ses applications. Par exemple, le réseau social n’a ajouté des DM au navigateur que l’année dernière.

Enfin, il y a aussi quelques fonctionnalités mineures à venir cette semaine. Demain, Instagram commencera à tester une nouvelle façon de créer des collectes de fonds dans les publications, qui sera accessible après avoir appuyé sur le bouton « + » en haut à droite de son interface. Il y a aussi une paire de nouvelles fonctionnalités axées sur la musique à venir sur Reels jeudi. Superbeat ajoute des effets à une vidéo au rythme d’une chanson, tandis que les paroles dynamiques et 3D offrent un moyen plus intéressant d’afficher les paroles d’une chanson pendant une vidéo.