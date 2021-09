Twitter teste les réactions avec emoji pour les tweets

Twitter a fait savoir qu’il testait actuellement les Tweet Reactions en Turquie pour une durée limitée.

Twitter teste depuis hier les réactions emoji pour les tweets qui vont au-delà d’un simple « J’aime ». Ainsi, au cours des prochains jours, les utilisateurs en Turquie pourront répondre aux tweets avec plusieurs emoji. Le test n’est prévu que pour une durée limitée, mais Twitter dit qu’il pourrait l’étendre à des utilisateurs dans plus de pays en fonction de la réponse.

L’idée derrière la fonctionnalité est de donner aux gens plus de moyens de montrer rapidement ce qu’ils pensent d’un tweet, dit Twitter, tout en fournissant aux auteurs un meilleur retour sur la façon dont leur tweet a été reçu. Les emoji sont accessibles via un appui long sur le bouton J’aime, tandis qu’un appui court enverra un J’aime normal. Des rumeurs concernant le test ont émergé plus tôt cette année après que les utilisateurs ont déclaré avoir été interrogés sur les emoji potentiels à inclure.

Les réactions avec Emoji sont disponibles depuis des années sur d’autres services comme Facebook, ainsi que sur Twitter lui-même dans les messages directs. Mais ce qui est intéressant dans les choix d’emoji de Twitter pour son dernier test, c’est qu’aucun d’entre eux n’est particulièrement négatif. Twitter explique qu’il a décidé de ne pas choisir ces emoji négatifs parce que les personnes interrogées ont déclaré « qu’elles craignaient de recevoir des réactions négatives à certaines de leurs pensées ». Une préoccupation valable étant donné à quel point de nombreuses conversations sur Twitter peuvent être toxiques.

Pendant ce temps, les emoji qu’il a inclus ont gagné leur place en étant représentatifs des émotions les plus courantes que les gens ressentent lors de la lecture de tweets, ainsi qu’en étant « universellement reconnaissables ».

Si vous êtes en Turquie et que vous souhaitez essayer les nouvelles réactions, Twitter indique que la fonctionnalité sera déployée dans les prochains jours dans le pays. Le test sera disponible sur iOS, Android et le Web.