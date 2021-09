Le PDG de Tinder, Jim Lanzone, nommé prochain PDG de Yahoo

Le PDG de Tinder, Jim Lanzone, a été nommé comme prochain PDG de Yahoo afin de faire revivre le pionnier de l’Internet.

Le PDG de Tinder, Jim Lanzone, a été nommé prochain directeur de Yahoo. Apollo Global Management a fait cette annonce vendredi, une semaine seulement après avoir finalisé l’acquisition du pionnier de l’Internet. Avec une nouvelle direction et un nouveau leadership, Yahoo sera-t-il en mesure de retrouver sa gloire d’antan ?

Verizon en mai, si vous vous en souvenez, a décidé de confier AOL et Yahoo à Apollo Global Management dans le cadre d’un accord évalué à 5 milliards de dollars. C’était une perte importante pour Verizon, étant donné que la société avait payé 4,4 milliards de dollars pour AOL en 2015 et 4,48 milliards de dollars pour Yahoo l’année suivante.

Lanzone est décrit comme un cadre chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans la technologie et les médias à son actif. Il a été nommé par Match Group en tant que PDG de Tinder le 27 juillet 2020, mais avant cela, il a dirigé les opérations numériques de CBS Corporation, supervisant plus de 30 marques de médias numériques.

Lanzone, qui est également membre du conseil d’administration de GoPro, succédera à l’actuel PDG de Yahoo, Guru Gowrappan, qui a été nommé conseiller principal des activités de capital-investissement d’Apollo. Le président de Yahoo et partenaire d’Apollo, Reed Rayman, a déclaré qu’il était convaincu qu’avec son expérience et ses compétences de gestion éprouvées, Lanzone était la bonne personne pour diriger Yahoo dans une phase de transformation.

Lanzone deviendra le PDG de Yahoo le 27 septembre 2021.

Tinder, quant à lui, a déclaré que Renate Nyborg comblerait son poste vacant. Nyborg a rejoint l’entreprise en tant que directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique l’année dernière. Son premier jour en tant que PDG sera également le 27 septembre.