Xiaomi devient le plus grand vendeur de smartphones

Le chinois Xiaomi est désormais le plus grand fournisseur de smartphones au monde.

Pour Xiaomi, il s’agit d’abord de l’Europe, maintenant du monde. Récemment sacré premier éditeur de smartphones sur le continent, le géant chinois vient de faire chuter Samsung de la première place du classement mondial des ventes.

Selon Counterpoint Research, Xiaomi est devenue la marque numéro un en termes de volumes mensuels de ventes (ventes) de smartphones dans le monde. Il a pris une part de marché de 17,1% en juin, dépassant à la fois Samsung (15,7%) et Apple (14,3%).

2021 a été l’année de Xiaomi. La société est récemment devenue le plus grand fournisseur de smartphones en Europe et, au deuxième trimestre, a remplacé Apple en tant que numéro deux mondial. Maintenant, il se trouve au sommet de la pile au-dessus de Samsung.

Comme l’a noté Ars Technica, la montée en puissance de Xiaomi a été aidée par une énorme présence sur son marché domestique, la Chine, le plus grand marché de smartphones au monde, et l’Inde, le deuxième. Il compte également 58 téléphones répertoriés sur son site Web, allant des modèles économiques aux produits phares.

« Depuis le début du déclin de Huawei, Xiaomi a déployé des efforts constants et agressifs pour combler le vide créé par ce déclin », a déclaré Tarun Pathak, directeur de la recherche de Counterpoint. « L’OEM s’est développé sur les marchés historiques de Huawei et HONOR comme la Chine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En juin, Xiaomi a été encore aidé par la reprise de la Chine, de l’Europe et de l’Inde et le déclin de Samsung en raison de contraintes d’approvisionnement.

Counterpoint pense que la position de Xiaomi au sommet pourrait être de courte durée. Une vague d’infections au Covid au Vietnam en juin a perturbé la production de Samsung, entraînant des pénuries. La firme coréenne pourrait revenir à la première place une fois rétablie.

Selon la publication coréenne The Elec, Samsung « étend sa revue de direction » de l’activité mobile, ce qu’il fait « lorsque la haute direction considère qu’il y a un problème avec une unité commerciale particulière ». Il indique que cette décision a été motivée par des ventes cibles manquantes pour le Galaxy S21 et des performances médiocres des smartphones 5G.