Samsung supprimera les publicités de certaines applications maison pour smartphones

Samsung va supprimer les publicités de certaines applications maison pour smartphones plus tard cette année.

Samsung va supprimer les publicités intégrées à certaines des applications par défaut livrées sur ses smartphones Galaxy. L’étendue complète des changements n’est pas encore connue, mais cela semble être un pas dans la bonne direction qui aidera à nettoyer l’interface utilisateur mobile de l’entreprise.

Yonhap News a été le premier à signaler l’affaire, ce qui a depuis été confirmé par Samsung. Selon la publication, le patron des smartphones de Samsung, TM Roh, a fait cette annonce lors d’une récente réunion interne de la mairie. Roh a remplacé DJ Koh en tant que chef mobile de Samsung au début de 2020.

Dans une déclaration adressée à The Verge, un représentant de Samsung a confirmé qu’il avait décidé de cesser la publicité sur certaines applications propriétaires, notamment Samsung Pay, Samsung Weather et Samsung Theme. Les modifications sont en cours de codage et seront prêtes à être déployées plus tard cette année.

« Notre priorité est de fournir des expériences mobiles innovantes à nos consommateurs en fonction de leurs besoins et de leurs désirs », a déclaré le représentant. « Nous apprécions les commentaires de nos utilisateurs et poursuivons notre engagement à leur offrir la meilleure expérience possible avec nos produits et services Galaxy. »

Samsung a récemment été critiqué pour son inclusion de publicités dans ses applications par défaut, comme par exemple sur le Galaxy S21 Ultra.

Chose intéressante, les trois applications que Samsung a mentionnées par leur nom ne représentent pas la liste complète des applications en stock qui utilisent les publicités incriminées. Comme le souligne 9to5Google, Samsung Health est un autre exemple marquant.

On ne sait pas si Samsung supprime les publicités de toutes ses applications en stock ou uniquement des trois qu’il a spécifiquement appelées. Nous n’avons pas non plus de date précise à laquelle les changements commenceront à être déployés auprès des utilisateurs finaux.