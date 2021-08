PayPal déploie son service de cryptomonnaie au Royaume-Uni

Les utilisateurs de PayPal au Royaume-Uni sont autorisés à acheter et vendre des cryptomonnaies.

Hier, PayPal a annoncé qu’il permettrait aux clients du Royaume-Uni d’acheter et de vendre des cryptomonnaies cette semaine. Le service prendra en charge quatre types de cryptomonnaies et permettra aux utilisateurs de suivre les prix des cryptos en temps réel. PayPal semble également prendre grand soin de mettre en garde les clients contre les risques de la cryptographie.

Selon la page principale de PayPal sur les cryptomonnaies au Royaume-Uni, les clients britanniques pourront acheter et vendre du Bitcoin, de l’Etherium, du Litecoin et du Bitcoin Cash, avec des montants d’achat à partir de 1 £. Il y aura des frais de transaction à partir de 0,5 £ pour les montants de crypto jusqu’à 25 £. Pour des montants plus élevés, PayPal prendra des frais de transaction compris entre 1,5 % et 2,3 %. Une grande partie du reste du communiqué de presse et de la page principale sur la cryptographie semble consacrée à l’éducation des utilisateurs sur la cryptographie et à l’avertissement de ses risques.

Une fois connectés, les utilisateurs de PayPal UK auront accès aux articles publiés par la société sur la cryptographie. La page principale du service crypto de PayPal comprend un avertissement sur la volatilité de la crypto, qui renvoie à un article plus long sur le sujet. Le rapport aborde des sujets tels que la manière dont les cyberattaques peuvent affecter la cryptographie, les effets que les modifications logicielles pourraient avoir et le fait que la cryptographie n’est pas réglementée. PayPal ne semble cependant pas en dire beaucoup sur les effets environnementaux potentiels de la cryptographie.

PayPal a commencé à permettre aux clients américains d’acheter et de vendre les mêmes cryptomonnaies à la fin de l’année dernière. Le Royaume-Uni est le premier pays en dehors des États-Unis où PayPal prend en charge l’achat et la vente de cryptomonnaie. L’annonce de PayPal a probablement joué un rôle dans l’augmentation de BitCoin à 50 000 $ ce matin, son plus haut niveau depuis mai.