Le Japon convertit les fumoirs de ses trains à grande vitesse en espaces pour Zoom

Le Japon convertit les fumoirs de ses trains à grande vitesse en espaces pour faire des conférences Zoom.

Quiconque a participé à un appel Zoom dans un train saura que cela peut être désagréable, le bruit des autres passagers et la confidentialité étant des problèmes majeurs. Si vous voulez la meilleure expérience Zoom-on-a-train, dirigez-vous vers le Japon, où les fumoirs de certains trains à grande vitesse sont en train d’être convertis en « Zooming rooms ».

Comme le rapporte The Register, la Central Japan Railway Company propose déjà le Wi-Fi dans les trains pour ses passagers. Cependant, Zoom devenant de plus en plus populaire pendant la pandémie, il introduit le « véhicule S-Work ».

Le service offre plusieurs avantages aux passagers souhaitant participer à des visioconférences pendant leur voyage. Premièrement, la vitesse du wi-fi est le double de celle des trains réguliers, ce qui devrait énormément aider.

Pour ceux qui adoptent une attitude nonchalante envers la durée de vie de la batterie de leur appareil, chaque siège du train est livré avec son propre port de charge, ce qui est déjà fourni dans les trains de plusieurs pays.

Le chemin de fer prêtera même aux passagers une souris – pour ceux qui les préfèrent aux trackpads/écrans tactiles, vraisemblablement – et un écran de confidentialité pour les ordinateurs portables. Certains ordinateurs portables sont déjà dotés de cette fonctionnalité, qui empêche un écran d’être visible lorsqu’il est vu de côté, bien que cette version semble n’être que des revêtements latéraux. La société propose également un plateau pour ordinateur portable avec repose-poignet.

Si tout cela ne suffit pas à l’intimité, certains trains transformeront leurs fumoirs en cabines Zoom. Fumer a été interdit dans les trains japonais en 2020, c’est donc une bonne façon d’utiliser l’espace.

Un seul type de Shinkansen (train à grande vitesse) offrira le service – le train pendulaire N700S à 186 mph – et il est limité à quelques itinéraires. Pourtant, les trains axés sur Zoom sont susceptibles de s’avérer populaires.