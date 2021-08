Google prévoit de personnaliser les avis des applications Play Store pour le pays et l’appareil des utilisateurs

Google a annoncé que les avis postés sur les applications du Play Store seront bientôt adaptées en fonction des pays et des appareils.

Google a annoncé lundi des changements dans la façon dont il calcule et affiche les notes des applications sur le Play Store, ce qui pourrait les rendre plus utiles et pertinentes pour les utilisateurs et les développeurs. Au lieu d’une note pour une application entière, qui peut se présenter sous diverses formes et niveaux de qualité relative selon l’appareil, Google prévoit de ventiler les choses avec des avis spécifiques pour le pays dans lequel votre appareil est enregistré et des notes spécifiques pour le facteur de forme de l’appareil que vous utilisez pour parcourir le Play Store.

Il y a des raisons claires pour lesquelles ce changement pourrait être utile. Premièrement, toutes les applications n’offrent pas les mêmes fonctionnalités ou fonctionnalités partout en raison des lois nationales et d’une loi universelle : la fragmentation Android. Si je suis un développeur vendant une application de messagerie sur le Play Store, je ne veux pas que mes notes soient bombardées car la fonctionnalité de paiement que je propose uniquement dans un seul pays est actuellement bloquée. L’autre raison, encore plus importante : certaines applications aspirent simplement des tablettes plus grandes ou des formulaires pliables. Google a eu des problèmes avec tout ce qui est plus gros qu’un téléphone, donc des évaluations spécifiques pour les facteurs de forme alternatifs signifient que vous pouvez être averti à l’avance lorsque vous téléchargez quelque chose pour votre tablette Android qui pourrait ne pas fonctionner aussi bien que vous vous en souvenez sur votre téléphone.

Google prévoit de déployer les classements par pays en novembre et les classements par facteur de forme en 2022 (pour les tablettes, les pliables, Chrome OS, Wear OS ou Android Auto). La société informera également les développeurs avant les deux changements si la nouvelle méthode de calcul des notes de Google modifie de manière significative la note de leurs applications.

Les deux changements devraient être utiles, mais en particulier les considérations à venir concernant le facteur de forme de l’appareil. Les pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3 deviennent de plus en plus populaires, mais toutes les applications ne s’y sont pas encore adaptées (en vous regardant, Instagram). Désormais, il y aura une incitation légèrement plus forte à le faire ou à risquer une pire évaluation de la part des personnes utilisant réellement l’application sur ces appareils.

Dans le cadre de l’annonce de Google, la société présente également davantage de données et de métriques du Play Store que les développeurs peuvent utiliser dans la console Google Play, y compris des informations sur le type d’appareil qui décomposent les notes en fonction de l’appareil qui utilise une application. Vous pouvez consulter le blog de Google pour tous les autres changements.