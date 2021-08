Comment gérer vos notes et être plus organisé

Quoi que vous écriviez – la liste de courses, le nom des livres qui vous intéressent, les réflexions ou les résumés de discussions avec des collègues – tout cela peut être le début d’une nouvelle réalisation. Dans cet article, nous allons parler d’une astuce qui vous aidera à éviter les confusions et à mettre rapidement les choses en ordre lorsque vous avez accumulé un grand nombre de notes. L’utilisation de ces outils simples peut vous surprendre et vous inciter à utiliser cette fonctionnalité d’une nouvelle manière.

La prise de notes: par où commencer?

Examinons de plus près comment implémenter cela dans diverses applications.

L’idée

Avez-vous une idée intéressante ? Écrivez-la plutôt dans Notes ! L’accessibilité est le critère principal pour un cahier numérique. Grâce à l’avènement des applications mobiles, la prise de notes est simple et rapide. Ensuite, vous pouvez même fusionner des fichiers PDF si vous le souhaitez.

Cliquez sur « + », sélectionnez « Note » et saisissez du texte ou utilisez le dictaphone de votre appareil mobile.

Désormais, vos pensées et vos idées sont disponibles sur tous les appareils. Toutes les notes prises dans l’application mobile sont synchronisées avec vos autres appareils.

Fini les oublis et les feuilles qui traînent

L’interface de Notes est une organisation claire des notes par catégories (étiquettes), ce qui, à son tour, élimine l’encombrement et simplifie la navigation entre vos nombreuses pensées et idées.

Utilisez les balises suggérées (étiquettes) ou créez les vôtres, auxquelles vous pourrez joindre ensuite de nouvelles notes.

Une simple recherche vous aidera à trouver la note que vous recherchez sans parcourir les nombreuses entrées.

Passez à l’action

Transformez la pensée que vous avez notée en tâche ou en rappel et ce sera votre première étape vers la réalisation de votre plan. Pour cela, la note doit être planifiée en tant que tâche et ainsi elle apparaîtra immédiatement dans votre calendrier.

Comment organiser vos notes et mettre en œuvre vos idées enregistrées ?

Le principe de base du travail avec un grand nombre de notes est l’utilisation d’étiquettes. Nous proposons de construire un système de notes de telle manière que vous puissiez trouver rapidement l’entrée requise et même marquer les statuts de certaines notes qui nécessitent des actions.

Astuce 1: rendez vos notes plus précises grâce aux étiquettes

Lorsque vous créez une note, attribuez-lui des étiquettes pour mieux les référencer. Par exemple, pour la note « Couleur du mur de la chambre », à laquelle vous avez attaché un lien vers les couleurs que vous aimez, en plus de la balise « Rénovation », ajoutez « Idée » et « Ressource ».

Astuce 2: utilisez des étiquettes pour suivre le statut

Pour les notes qui doivent être suivies, utilisez des balises – statuts. Tels que : « À faire » et « Terminé », « Idée » et « Mise en œuvre », etc.

Par exemple, pour la note : « Trouver un studio » deux balises ont été attribuées : « Idée » et « Cours vidéo ». Une fois que vous avez terminé cette note, remplacez la balise « Idée » par « Mise en œuvre».

Les notes à prendre peuvent alors être classées selon leur état d’avancement. Vous devez suivre le nombre d’idées et de mises en œuvre pour chaque catégorie.

Information supplémentaire

Trouvez des conseils pour d’autres façons de travailler avec les blocs-notes:

Organisez votre travail et vos cahiers personnels: répartissez vos notes personnelles et professionnelles dans des cahiers distincts.

Regroupez vos blocs-notes: les ensembles de blocs-notes sont regroupés par sujet. Ils ne sont visibles que par vous et ne peuvent pas être partagés.

Réduisez tout au même dénominateur: décidez comment vous allez structurer et nommer vos notes, cahiers et étiquettes.

Vous savez maintenant comment organiser et structurer vos notes. Lorsque vous comprendrez le processus de travail avec les notes (prise de notes, comment les regrouper et les mettre en œuvre), vous vous sentirez certainement plus organisé et à l’aise. Et il vous sera plus facile de gérer vos affaires quotidiennes.