Star Wars : un YouTubeur ayant fait des deepfakes a réussi à décrocher un emploi chez Lucasfilm

Un YouTubeur ayant fait divers deepfakes liés à l’univers Star Wars a réussi à décrocher un emploi chez Lucasfilm.

Peu de temps après l’épisode final de la saison deux de The Mandalorian, lorsqu’un Mark Hamill âgé est revenu en tant que chevalier Jedi Luke Skywalker, certains fans ont rapidement remarqué à quoi il ressemblait. Les crédits de la série indiquaient clairement qu’il ne s’agissait pas réellement de l’acteur sur le plateau, mais plutôt d’un double du corps avec le visage de Hamill ajouté numériquement. Moins d’une semaine après la mise en ligne de l’épisode, un deepfake de Hamill a été mis en scène, ce qui a rendu les choses un peu plus naturelles, un peu plus propres et plus fluides. Cette vidéo est rapidement devenue virale et a même apparemment été remarquée par les pouvoirs en place chez Lucasfilm qui ont décidé d’embaucher le créateur.

« Shamook » est le nom de l’artiste deepfake sur YouTube et dans sa vidéo la plus récente, sa première depuis plusieurs mois, il a confirmé son emploi chez ILM/Lucasfilm dans un commentaire écrit : « Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, j’ai rejoint ILM/Lucasfilms il y a quelques mois et je n’ai pas eu le temps de travailler sur du nouveau contenu pour YouTube. Maintenant que je suis installé dans mon travail, les uploads devraient recommencer à augmenter. Ils seront toujours occasionnels, mais j’espère qu’ils ne seront pas espacés de plusieurs mois. Profitez-en ! » L’utilisateur précisera plus tard dans un autre commentaire de la vidéo (un deepfake de Robert Pattinson dans The Dark Knight) que son titre de poste est « Senior Facial Capture Artist ».

On ne sait pas dans quelle mesure les capacités de deepfake de Shamook seront utilisées chez Lucasfilm, mais étant donné la fréquence à laquelle il « répare » certains de leurs travaux, il est compréhensible qu’ils veuillent son talent.