Samsung et Mastercard s’associent pour créer une carte bancaire avec un lecteur d’empreintes digitales intégré

Pour une meilleure sécurité des transactions, Samsung et Mastercard s’associent pour créer une carte de crédit biométrique.

Samsung s’associe à la société de services financiers Mastercard pour développer une carte bancaire avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Les deux sociétés le facturent comme une mesure de sécurité pour réduire les contacts physiques (avec la pandémie notamment), mais des problèmes de sécurité pourraient tenir certains utilisateurs potentiels à distance.

En annonçant la collaboration, les entreprises ont déclaré qu’au lieu d’avoir à entrer un code PIN sur un clavier, les utilisateurs vérifieraient simplement leur identité à l’aide du lecteur d’empreintes digitales intégré à leurs cartes.

Les cartes utiliseront un nouveau chipset de sécurité de System LSI Business de Samsung qui contient plusieurs puces discrètes, ce qui devrait rationaliser la conception et le développement. Ils seront utilisables sur n’importe quelle puce ou terminal de point de vente qui accepte actuellement les produits Mastercard.

Mastercard expérimente des lecteurs d’empreintes digitales dans les cartes de paiement depuis au moins 2017.

Les entreprises ont en outre noté que la nouvelle technologie ajoutera une couche de sécurité supplémentaire aux cartes actuellement disponibles, mais certaines pourraient ne pas le voir de cette façon. Les violations de données étant si courantes de nos jours, s’attendre à ce qu’une autre entreprise protège des données biométriques précieuses contre les pirates informatiques pourrait être une grande demande pour certains.

Dans tous les cas, vous avez le temps d’y réfléchir. Le déploiement ne commencera que plus tard cette année et, lorsqu’il le fera, il sera limité aux entreprises clientes situées en Corée du Sud. On ne sait pas encore combien de temps il faudra pour que la technologie parvienne aux consommateurs ordinaires du monde entier.