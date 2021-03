Microsoft Exchange exploité pour pirater 30 000 e-mails d’entreprises américaines

Un piratage massif par une unité de cyberespionnage chinois a été opéré via des failles dans Microsoft Exchange.

Quatre exploits découverts dans le logiciel Microsoft Exchange Server ont conduit quelque 30 000 organisations gouvernementales et commerciales américaines, y compris des services de police, des hôpitaux et des organisations à but non lucratif, à voir leurs e-mails piratés. Microsoft a déployé un correctif pour corriger quatre exploits zero-day dans Exchange Server il y a quelques jours, mais cela n’a pas empêché un groupe de piratage de tirer parti de la situation.

Selon Microsoft, les vulnérabilités d’Exchange Server sont ciblées par un groupe de cyberespionnage chinois jusqu’alors inconnu qui répond au nom de «Hafnium». Dans les jours qui ont suivi la publication du correctif pour Exchange par Microsoft, le groupe aurait considérablement doublé ses efforts, ciblant les serveurs non corrigés dans le monde et accédant aux comptes de quelque 30 000 organisations américaines. On dit que cela inclut notamment les gouvernements locaux et les banques, ainsi que les services de police, les hôpitaux et les organisations à but non lucratif.

Krebs on Security explique: «Dans chaque incident, les intrus ont laissé derrière eux un« shell Web », un outil de piratage facile à utiliser et protégé par mot de passe, accessible sur Internet à partir de n’importe quel navigateur. Le shell Web donne aux attaquants un accès administratif aux serveurs informatiques de la victime. «

Bien que les attaques aient explosé ces derniers jours, le groupe aurait profité des vulnérabilités depuis début janvier. En fait, les premières attaques ciblaient discrètement les utilisateurs le 6 janvier 2021, un jour où tous les yeux étaient braqués sur le Capitole américain.

Thoughts on the Hafnium Exchange hack: (1) it's going to disproportionately impact those that can least afford it (SMBs, Edu, States, locals), (2) incident response teams are BURNED OUT & this is at a really bad time, (3) few orgs should be running exchange servers these days. https://t.co/bc5yutThve — Chris Krebs (@C_C_Krebs) March 6, 2021

Microsoft explique que les serveurs auto-hébergés exécutant Exchange Server 2013, 2016 ou 2019 sont à risque et devraient télécharger son correctif de sécurité de toute urgence. Si votre organisation utilise Exchange Online, elle ne sera pas affectée.