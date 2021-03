Microsoft commence à tester le navigateur Edge Chromium sur Xbox

Afin de proposer un meilleur navigateur à son console Xbox, Microsoft commence à tester le navigateur Edge Chromium sur sa machine.

Microsoft a commencé à tester publiquement son nouveau navigateur alimenté par Edge Chromium sur les consoles Xbox. Les testeurs Xbox du groupe Alpha Skip-Ahead peuvent désormais accéder au nouveau Microsoft Edge sur les consoles Xbox One ou Xbox Series S / X. Bien que la prise en charge complète de la souris et du clavier soit toujours absente, le navigateur fonctionne comme prévu avec une manette Xbox, bien qu’un peu boguée dans cette version de test initiale.

Un navigateur Chromium sur Xbox est un coup de pouce pour ceux qui souhaitent accéder à des sites Web via leur console. Edge fournira également désormais un accès au service de diffusion en continu Stadia de Google, grâce à la compatibilité améliorée avec Chromium. Il devrait également améliorer la compatibilité avec les jeux basés sur un navigateur et des services tels que Skype ou Discord via le Web.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Cette première version de test semble inclure le même moteur de synchronisation utilisé sur Edge, avec la prise en charge des extensions, des onglets verticaux, des collections et de la plupart des fonctionnalités de bureau Edge.

La prise en charge de la version héritée existante de Microsoft Edge sur les ordinateurs de bureau Windows se termine le 9 mars et les tests effectués par Microsoft sur ce navigateur mis à jour suggèrent qu’il arrivera bientôt sur toutes les consoles Xbox.