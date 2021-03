Deep Nostalgia : une intelligence artificielle qui anime vos vieilles photos

MyHeritage propose un nouveau service, Deep Nostalgia, utilisant l’IA pour animer les visages sur vos vieilles photos de famille.

Un service basé sur l’IA appelé Deep Nostalgia qui anime des photos est devenu le centre d’attention de Twitter ce weekend, alors que les gens essaient apparemment de créer la fausse «vidéo» la plus effrayante possible avec.

Le service Deep Nostalgia, proposé par la société de généalogie en ligne MyHeritage, utilise l’IA sous licence de D-ID pour créer l’effet qu’une photo fixe s’anime. C’est un peu comme la fonction iOS Live Photos, qui ajoute quelques secondes de vidéo pour aider les photographes sur smartphone à trouver la meilleure photo.

Mais Deep Nostalgia peut prendre des photos depuis n’importe quel appareil photo et leur donner «vie». Le programme utilise des vidéos pré-enregistrées de mouvements de visage et applique celle qui fonctionne le mieux pour la photo fixe en question. Son objectif est de vous permettre de télécharger des photos d’êtres chers décédés et de les voir en «action», ce qui semble être une belle idée.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0

— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021