Paris Police 1900 – regarder la série en streaming

Comment regarder en streaming la Création Originale CANAL+ Paris Police 1900 sur internet ? Voici la réponse.

Paris Police 1900 est une nouvelle série télévisée française en huit épisodes de 52 minutes créée par Fabien Nury. En France, la série est diffusée à partir du 8 février 2021 sur Canal+.

L’histoire se déroule à l’aube des années 1900. Paris Police 1900 est une « fiction historique, où se télescopent un crime mystérieux et un contexte politique violent, opposant dreyfusards et antidreyfusards ».

Synopsis : En 1899 à Paris, après l’affaire Dreyfus, la IIIe République est sur le point d’exploser. La menace est multiple entre les anarchistes et les ligues nationalistes et antisémites. De plus, le Président Félix Faure vient de mourir.

C’est dans ce contexte tendu qu’Antoine Jouin, jeune inspecteur ambitieux de la brigade criminelle, se voit confier une enquête sensible. En effet, le corps d’une jeune femme a été retrouvé découpé dans une valise. Le jeune policier croisera sur sa route le préfet Louis Lépine, Jeanne Chauvin (avocate – deuxième à avoir prêté serment, mais première à avoir plaidé) et Meg Steinheil (courtisane reconvertie en espionne). Malgré leurs oppositions, ils se réunissent pour affronter un coup d’État.

Regarder Paris Police 1900 en streaming

La série est disponible depuis le 8 février 2021 sur Canal+. L’autre possibilité pour voir la série dès maintenant et sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».