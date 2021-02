Le premier vol privé de SpaceX emmènera en orbite une survivante du cancer

Une jeune femme de 29 ans, survivante d’un cancer des os, s’envolera à bord de la capsule Crew Dragon du premier vol privé de SpaceX.

Hayley Arceneaux, une assistante médicale de 29 ans à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, dans le Tennessee, est en passe de devenir la plus jeune Américaine à avoir jamais gravi autour de la Terre. Elle sera également la première personne avec une partie prothétique du corps à visiter l’espace et l’un des premiers astronautes non professionnels à le faire.

Plus tôt cette année, le milliardaire Jared Isaacman a annoncé qu’il affrétait un vol privé depuis SpaceX. Plutôt que d’inviter des amis ou de la famille à le rejoindre lors du voyage, Isaacman a choisi de donner deux des quatre sièges du vaisseau spatial à l’hôpital de recherche pour enfants de St. Jude.

Le centre de traitement et de recherche pédiatrique a été fondé par l’artiste Danny Thomas en 1962 et fournit des soins gratuits aux enfants et aux jeunes adultes qui luttent contre le cancer et d’autres maladies catastrophiques. L’hôpital utilise l’un des sièges du voyage comme prix pour un tirage au sort; l’autre était d’aller voir un agent de santé de première ligne de l’établissement. Arceneaux a été l’heureuse destinataire.

À l’âge de 10 ans, Arceneaux a été traitée pour un cancer des os à Saint-Jude. Les médecins ont dû installer des tiges métalliques à la place de certains des os endommagés de sa jambe gauche, une intervention chirurgicale qui la disqualifierait normalement du voyage dans l’espace.

Le vol privé, prévu plus tard cette année, n’est pas destiné à la Station spatiale internationale. Au contraire, le vaisseau spatial passera en orbite autour de la Terre pendant quelques jours avant de revenir. Le siège restant sur le vol ira à un entrepreneur dans le cadre d’un concours organisé par Shift4 Payments, l’entreprise dont Isaacman est propriétaire.