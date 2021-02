Le nombre d’abonnés Spotify dépasse les 150 millions

Le service de streaming Spotify a annoncé que son nombre d’abonnés premium dépasse les 150 millions d’utilisateurs.

Spotify compte désormais 155 millions d’abonnés premium et 345 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon son dernier rapport sur les résultats publié hier. Ces chiffres représentent une augmentation de 24% et 27% d’une année sur l’autre. Sa plus forte augmentation a été le nombre d’utilisateurs actifs mensuels financés par la publicité, qui a augmenté de 30% à 199 millions. Le trimestre dernier, il a rapporté avoir atteint 144 millions d’abonnés et 320 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Cependant, malgré la croissance du nombre d’auditeurs, le Wall Street Journal note que le revenu moyen par utilisateur a diminué de 8% à 4,26 € (environ 5,13 $) par rapport à il y a un an. Cela est dû aux forfaits à prix réduit utilisés pour attirer de nouveaux abonnés et aux prix plus bas qu’il facture sur des marchés comme la Russie et l’Inde. Les revenus publicitaires ont cependant augmenté, représentant 13% des revenus, malgré un taux historiquement inférieur à 10%.

Globalement, Spotify a encore enregistré une perte de 125 millions d’euros, mais c’est une baisse par rapport à la perte de 209 millions d’euros enregistrée l’année précédente. Selon le WSJ, il est rare que Spotify enregistre un bénéfice alors que la société continue d’investir dans la croissance.

Spotify continue de faire de gros investissements en dehors de la musique, la force traditionnelle du service. Il a récemment évolué vers les livres audio, expérimentant en proposant des enregistrements de célébrités lisant des livres du domaine public comme Frankenstein et Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave.

Spotify investit également massivement dans le podcast. Ce trimestre, la société a continué de signer de grands noms pour son activité de podcast comme le prince Harry et Meghan Markle et Ava Duvernay. Il propose désormais plus de 2,2 millions de podcasts via son service, avec une consommation de podcasts en hausse de près de 100% par rapport à la même période il y a un an. Spotify affirme que 25% de ses utilisateurs ont utilisé du contenu de podcast au cours du trimestre.

Spotify a fait valoir que son investissement dans les podcasts en particulier augmentait l’utilisation, l’engagement et la fidélisation de la clientèle, et lui offrait une opportunité de réduire sa dépendance à l’égard des licences de musique des labels. Spotify a réitéré cette croyance dans la publication des résultats d’aujourd’hui.

Cependant, certains analystes affirment que l’investissement dans les podcasts n’a pas encore vraiment porté ses fruits, a récemment rapporté CBNC. Dans une note aux investisseurs, les analystes de Citi ont déclaré que « à ce jour, nous n’avons pas constaté d’inflexion positive significative dans les téléchargements d’applications ou les abonnements Premium » à la suite des investissements de Spotify dans le podcast. L’année dernière, des rapports indiquaient que Spotify explorait la possibilité d’un service de podcast par abonnement, ouvrant une autre source de revenus.

Ce rapport sur les revenus ne sera pas la dernière annonce majeure de Spotify du mois. Hier, la société a annoncé un événement «Stream On» qui a eu lieu le 22 février. Dans le communiqué d’aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle profiterait de l’événement «pour partager les dernières nouvelles sur l’état du streaming audio mondial et son orientation future».