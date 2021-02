L’Asus ROG Phone 5 sera présenté le mois prochain

Asus a placé un compte à rebours sur son site Web jusqu’à l’événement de lancement du ROG Phone 5 qui aura lieu le 10 mars.

Ce qui pourrait être l’un des meilleurs téléphones gaming, le ROG Phone 5, sera lancé le 10 mars, a confirmé Asus. Vous vous demandez peut-être pourquoi il utilise le numéro 5 alors que la dernière entrée de la série était le ROG Phone 3. C’est parce que le numéro 4 est considéré comme malchanceux en chinois car il est presque homophonique avec le mot «mort», ce qui pourrait décourager les acheteurs qui résident en Chine et à Taiwan.

Le nouveau téléphone ROG devrait être livré avec un écran de 6,78 pouces, une batterie à deux cellules de 6000 mAh avec une charge de 65 W, un SoC Snapdragon 888, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un appareil photo principal de 64 MP.

Il semble que le ROG Phone 5 aura un écran secondaire en forme de bande à l’arrière de l’appareil, probablement utilisé comme un téléscripteur de notification qui affiche également des alertes et des effets de jeu.

Étant de la marque ROG d’Asus, le terminal aura le même objectif de jeu que les appareils précédents. Les ROG Phone 2 et 3 disposent de touches de déclenchement qui servent également lorsque le téléphone est en mode paysage. Il y a un gros bouton rouge sur le côté du ROG Phone 5, nous pouvons donc nous attendre à ce que des boutons physiques apparaissent également dans la dernière itération.

Le ROG Phone 5 devrait également présenter le même taux de rafraîchissement de 144 Hz que le ROG Phone 3. Aucun téléphone actuel ne peut battre cela, bien que si un récent brevet Apple est quelque chose à faire, l’iPhone 13 pourrait atteindre 240 Hz.

Le ROG Phone 3 a été lancé avec un prix de 999 €, alors ne soyez pas surpris de voir le ROG Phone 5 dépasser 1000 €.