iOS va permettre aux utilisateurs de changer l’application de musique par défaut

iOS 14.5 bêta va permettre aux utilisateurs de définir leur application musicale par défaut sur n’importe quelle alternative tierce de leur choix.

Si vous êtes fatigué de toujours dire à Siri de lire des chansons sur votre application musicale préférée, iOS 14.5 est sur le point de changer cela. Le prochain système d’exploitation mobile d’Apple permettra aux utilisateurs de définir leur lecteur préféré comme lecteur par défaut, éliminant ainsi le besoin de spécifier une application à utiliser. Bien qu’actuellement disponible uniquement en version bêta publique, une version stable devrait arriver plus tard ce mois-ci.

La semaine dernière, Apple a lancé une version bêta publique pour iOS 14.5. L’une des premières nouvelles fonctionnalités qui a été remarquée a été la possibilité de déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque, tant que vous portez votre Apple Watch, un ajout très bienvenu en cette période de pandémie.

Cette semaine, une autre fonctionnalité bienvenue est apparue dans la version bêta d’iOS 14.5. Apple permet enfin aux utilisateurs de modifier l’application musicale par défaut. Actuellement, si vous demandez à Siri de lire une chanson, il essaiera de la trouver dans l’application Musique native d’Apple. Bien sûr, si vous n’utilisez pas Music, il renverra simplement un message indiquant qu’il ne peut pas trouver la chanson. MacRumors note qu’avec iOS 14.5, Siri demandera aux utilisateurs quel service utiliser lorsqu’il recevra une demande de chanson pour la première fois. La réponse des utilisateurs deviendra le lecteur de musique par défaut pour les demandes de musique Siri ultérieures.

La première indication d’Apple selon laquelle l’entreprise relâchait son emprise sur le fait de forcer les utilisateurs à utiliser ses propres applications est venue avec iOS 13. Cette version a ajouté une fonctionnalité qui permettait à Siri d’ouvrir des applications non natives telles que Spotify. Il ne sera bientôt plus nécessaire de clarifier quelle application vous souhaitez utiliser une fois la nouvelle valeur par défaut définie. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de la version bêta et qu’il est possible qu’Apple le retire à la dernière minute s’il estime que cette dernière n’est pas prête.

Apple a récemment assoupli ses restrictions dans d’autres domaines également. Peu de temps après sa sortie en septembre dernier, iOS 14 a introduit la possibilité de modifier les applications de messagerie et de navigateur par défaut. Jusque-là, appuyez sur un lien dans un message texte pour l’ouvrir automatiquement dans Safari, et appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l’application Mail d’Apple à composer. Cupertino se prépare également à permettre aux utilisateurs d’iPhone de se désinscrire de la collecte de données malgré les lamentations de plusieurs annonceurs et plateformes de médias sociaux.

Bien que cela soit arrivé au compte-goutte, il semble qu’Apple est en train d’ouvrir un peu son écosystème pour donner plus de contrôle aux utilisateurs. Il reste à voir jusqu’où il entend ouvrir ces portes.