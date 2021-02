HP achète la marque d’accessoires de jeu HyperX

HP rachète HyperX, une marque particulièrement connue pour ses casques audio, pour un montant de 425 millions de dollars.

HP a annoncé l’acquisition de la société de périphériques de jeu HyperX pour 425 millions de dollars. Cet achat donnera à HP une position dominante sur le marché des accessoires de jeu.

Cette transaction conduira HP à acheter la marque HyperX à Kingston, le propriétaire actuel, mais HP note dans le message d’annonce que «Kingston conservera les produits DRAM, flash et SSD pour les joueurs et les passionnés.»

HP a fait des progrès pour entrer dans l’espace des périphériques de jeu au cours des dernières années sous la marque Omen, mais il n’a pas gagné beaucoup de terrain par rapport à des concurrents tels que Corsair, Logitech et Razer.

HP a déclaré à The Verge que l’application compagnon Ngenuity utilisée pour certains accessoires HyperX continuera d’exister et ne sera pas intégrée au logiciel Omen Control Center utilisé pour le moment.

HyperX est l’une des marques les plus notables sur ce marché, avec des accessoires de jeu, y compris sa gamme de casques Cloud, qui font actuellement partie des casques de jeu les plus vendus. Outre les casques de jeu, la gamme HyperX comprend une variété d’accessoires de jeu, des claviers de jeu aux microphones. Plus récemment, HyperX a annoncé son premier clavier de jeu mécanique à 60%.