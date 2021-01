WandaVision : regarder la série en streaming VF

Comment regarder en streaming la nouvelle série Marvel WandaVision en VF sur internet ? Voici la réponse.

WandaVision est une mini-série comprenant neuf épisodes produite par Marvel Studios et diffusée sur la plateforme de streaming Disney+. Première série de la phase IV de l’univers cinématographique Marvel, elle est basée sur les personnages de Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, ainsi que de Vision, tous deux issus des comics Marvel.

Dans cette série, Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff et de Vision. Ils sont rejoints au casting par Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings et Randall Park.

La série a été officiellement confirmée en avril 2019.

WandaVision mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision commencent à soupçonner que tout n’est pas comme ils le pensent. En effet, alors que Wanda/La Sorcière Rouge et Vision sont heureux dans une banlieue américaine typique des années 1950-1960, et qu’ils profitent d’une existence idéale loin des tourments des super-héros, ils commencent à se rendre compte que leur vraie vie n’est peut-être pas celle qu’il paraît.

Regarder la série WandaVision en streaming VF

La diffusion des neuf épisodes est prévue à partir du 15 janvier 2021 sur la plateforme de streaming Disney+. L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».