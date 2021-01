L’actuel vice-président et héritier de Samsung renvoyé en prison pour corruption par la Cour suprême sud-coréenne.

Retour en prison pour l’actuel vice-président et héritier de Samsung, Lee Jae-yong (alias Jay Y. Lee). Lee a été impliqué dans une bataille juridique pour son rôle dans le « Choigate », un scandale politique sud-coréen majeur de 2016 qui a conduit à la destitution de la présidente sud-coréen Park Geun-hye. Le scandale porte le nom de la principale aide de la présidente, Choi Soon-sil, membre d’une secte chamanique qui dirigeait la politique du gouvernement sud-coréen via son influence sur la présidente. Choi a été condamné à 20 ans de prison pour trafic d’influence, et Park a été condamné à 25 ans.

La part de Samsung dans ce désordre implique des accusations selon lesquelles Lee a soudoyé Choi pour des décisions favorables liées à la fusion de deux filiales de Samsung. En 2017, Lee a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption, détournement de fonds, fuite de capitaux et parjure. Six mois après sa condamnation, une cour d’appel a réduit de moitié la peine de Lee et suspendu les accusations de corruption et de détournement de fonds. Lee a été libéré de prison pendant que le processus d’appel se poursuivait. L’affaire a remonté jusqu’à la Cour suprême sud-coréenne, qui, en 2019, a ordonné un nouveau procès.

La décision de cette semaine condamne Lee à 30 mois de prison, et après avoir déjà purgé un an, le dirigeant de Samsung devrait passer un an et demi derrière les barreaux.

La condamnation initiale de Lee et la réduction constante de la peine ont été au même niveau que les dirigeants de Samsung accusés de crimes en Corée du Sud. Samsung est si grand qu’il représente entre 10 et 20% du PIB de la Corée du Sud, selon l’année, il y a donc une crainte de ce que la société pourrait nuire à l’économie de la Corée du Sud. Le père de Lee récemment décédé et le président du groupe Samsung, Lee Kun-hee, a été reconnu coupable de corruption en 1996 et d’évasion fiscale en 2009, mais n’a jamais été arrêté ni purgé une peine de prison. Plus tard, les grâces présidentielles ont effacé son casier judiciaire. Comme l’a dit un membre de l’Assemblée nationale lorsque la peine de Lee a été réduite en 2018, «nous avons confirmé une fois de plus que Samsung est au-dessus de la loi et de la cour».

L’article de Bloomberg sur la condamnation nous donne une idée de ce que pense la faction «Pro-Samsung» de la Corée du Sud à propos de la décision du tribunal. Le rapport cite Shin Se-don, professeur émérite d’économie à la Sookmyung Women’s University: «Lee pourrait peut-être gérer l’entreprise depuis la prison, mais il y aura un certain revers. L’emprisonnement de Lee causera un choc émotionnel au peuple. Samsung est un pilier de notre économie et les gens seront bouleversés par le résultat. »

Samsung Group subit actuellement une transition majeure après la mort du père de Lee, le président de Samsung Lee Kun-hee, en octobre. Lee Jae-yong est le leader de facto de Samsung depuis des années maintenant, après l’hospitalisation de Lee Kun-hee en 2014 après une crise cardiaque. Maintenant, Lee Jae-yong devra passer correctement de « vice-président » à président officiel de Samsung et faire face au défi financier de payer la taxe successorale de 50% de la Corée du Sud sur l’empire Samsung. Bloomberg rapporte que la transition sera « probablement » retardée jusqu’à ce que Lee sorte de prison.