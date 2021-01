Apple recommande de garder l’iPhone 12 à distance des pacemakers

Apple a fait savoir qu’il était préférable d’éviter de placer l’iPhone 12 trop proche d’un pacemaker.

Vous aimerez peut-être votre iPhone 12, mais si vous êtes équipé d’un appareil médical, veillez à ce qu’il ne vous brise pas le cœur. Apple souligne que son dernier flagship et MagSafe doivent être maintenus à une distance de sécurité des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs cardiaques implantables (ICD) et d’autres implants susceptibles de répondre aux aimants et aux radios.

MacRumors rapporte que si Apple reconnaît depuis longtemps que ses nouveaux combinés et accessoires peuvent provoquer des interférences électromagnétiques avec les appareils médicaux, il offre désormais plus d’informations sur les dangers potentiels.

Dans un document de support mis à jour, Apple écrit que la série iPhone 12 doit être maintenue à 15 centimètres des appareils médicaux en question et à plus de 30 centimètres en cas de chargement sans fil. Une entrée distincte explique que les risques potentiels s’étendent aux accessoires tels que le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo.

«Tous les accessoires MagSafe (chacun vendu séparément) contiennent également des aimants et le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo contiennent des radios. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils médicaux », écrit la société.

Apple affirme que bien que l’iPhone 12 contienne plus d’aimants que les modèles précédents, ils ne devraient pas présenter un plus grand risque d’interférences magnétiques que ces anciens téléphones.

Malgré l’insistance d’Apple sur le fait que son dernier produit phare ne menace pas plus les appareils médicaux implantés que les précédents iPhone, une étude récente rapportée par le Hearth Rhythm Journal a révélé qu’un stimulateur cardiaque Medtronic pouvait être désactivé s’il se trouvait à proximité d’un iPhone 12.