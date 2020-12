Red Dead Online maintenant disponible en tant que jeu séparé pour 5 €

Red Dead Online, la version multijoueur de Red Dead Redemption 2, est maintenant disponible en version standalone.

Les derniers titres du monde ouvert de Rockstar, GTA V et Red Dead Redemption 2, proposent des modes multijoueurs étendus qui sont depuis longtemps devenus leurs propres projets, largement isolés de leurs campagnes solo. Avec le composant en ligne de RDR2, Rockstar doublera ce concept en détachant complètement Red Dead Online du jeu de base; vous pouvez désormais l’acheter séparément, si vous le souhaitez.

Les clients existants de Red Dead Redemption 2 ne seront pas affectés: ils posséderont toujours Red Dead Online et toute leur progression restera intacte. Cependant, les nouveaux clients pourront désormais acquérir RDO sur une grande variété de plateformes, y compris PC, PlayStation 4 et Xbox One. Cela est possible depuis le 1er décembre. Le jeu sera également jouable sur les consoles de nouvelle génération grâce à leurs fonctionnalités de rétrocompatibilité respectives.

Le prix de Red Dead Online commence à 5 €, mais ce n’est qu’une offre «de lancement». Le 15 février 2021, vous devrez payer 20 € pour accéder au jeu autonome. Naturellement, les joueurs sur console auront besoin d’un abonnement PS Plus ou Xbox Live Gold pour jouer à RDO en raison de sa nature uniquement en ligne.

Malheureusement, séparer l’histoire principale de Red Dead Redemption 2 de son composant en ligne n’entraînera pas de réduction de la taille du fichier, il sera toujours de 123 Go pour les téléchargements. Nous supposons que c’est parce que le contenu de la campagne solo est toujours dans les fichiers de RDO, il vous suffit de le déverrouiller via un achat séparé.

Dans l’ensemble, la dernière décision de Rockstar a un sens commercial. Il y a sans aucun doute une partie importante de la base de joueurs de RDR2 qui ne se soucie que du composant en ligne et qui ne se soucie jamais du tout de l’histoire principale, il en va de même pour GTA 5 et GTA Online.

En permettant à ces joueurs d’acheter RDO pour un prix de lancement bon marché (même 20 € feront pâle figure par rapport au prix de 60 € du jeu complet), Rockstar crée plus d’opportunités pour attirer les clients et générer des revenus grâce aux achats de microtransaction.

Et pour les joueurs, rien ne devrait vraiment changer ici. Pour autant que nous puissions le dire, vous pouvez toujours acheter l’expérience RDR2 complète (y compris RDO) au prix fort, si vous le souhaitez, donc cela ressemble à une situation gagnant-gagnant.