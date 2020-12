Netflix : les nouveautés séries et films de Décembre 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Décembre 2020.

Pour la fin de l’année et les vacances qui vont avec, de nombreux films et séries sont à découvrir ou revoir sur Netflix. La plateforme de streaming va se doter à la fois d’inédits mais aussi de grands classiques. Sans surprise, parmi le contenu proposé, on trouvera beaucoup de productions pour toute la famille, période des fêtes de fin d’année oblige.

Chez les cinéphiles, le long-métrage le plus attendu en ce mois de décembre est sans aucun doute Mank, dernière réalisation de David Fincher. Côté séries, la quatrième saison de Sabrina sera ajouté et la première saison d’Equinox fera son apparition. Cette nouvelle série mélange le fantastique et l’horreur.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en décembre figure ci-dessous.

Films

Ava : 01/12/2020

Le Noël Rêvé d’angela : 01/12/2020

Ostra: 02/12/2020

Et encore un joyeux Noël : 03/12/2020

Un très mauvais plan : 04/12/2020

Neuf vies comme Leyla : 04/12/2020

Mank : 04/12/2020

La Famille Claus : 07/12/2020

L’Incroyable Histoire de l’ïle de la Rose : 09/12/2020

The Prom : 11/12/2020

La Toile : 11/12/2020

Un Noël en Californie: 14/12/2020

Le Beau Rôle : 16/12/2020

Le Blues de Ma Rainey : 18/12/2020

Minuit dans l’Univers : 23/12/2020

Ton Nom en Plein Coeur : 23/12/2020

Le Testament de grand mère : 25/12/2020

Finis les jeux d’enfant : 28/12/2020

Documentaires

Les Mondes Extraterrestres : 02/12/2020

Emicida : Amarelo – Hier et Maintenant : 08/12/2020

Chirurgiens d’exception : 09/12/2020

Trouver sa voix : Le concours August Wilson : 11/12/2020

Break it all : L’histoire du rock en Amérique Latine : 16/12/2020

Anitta : Made in Honorio : 16/12/2020

Sur la Piste de l’Eventreur du Yorkshire : 16/12/2020

Arashi’s Diary Voyage : EP 18-20 : Prochainement

Séries

The Holiday Movies that made us : 01/12/2020

Private Lives : 03/12/2020

DO DO SOL SOL LA LA SOL : 03/12/2020

Big Mouth (saison 4) : 04/12/2020

Selena la série : 04/12/2020

Détention : 05/12/2020

Mr. Iglesias (partie 3) : 08/12/2020

Alice in Borderlands : 10/12/2020

Après toi, le Chaos : 11/12/2020

Tiny Pretty Things : 14/12/2020

Song Exploder (volume 2) : 15/12/2020

How to Ruin Christmas le Mariage : 16/12/2020

Home for Christmas : 18/12/2020

Sweet Home : 18/12/2020

La Chronique des Bridgerton : 25/12/2020

Rien ne se perd : 30/12/2020

Equinox : 30/12/2020

Les Nouvelles Aventures de Sabrina (partie 4) : 31/12/2020