Cyberpunk 2077 : un ransomware caché dans une fausse version mobile du jeu

Des pirates ont décidé d’exploiter la popularité du jeu vidéo Cyberpunk 2077 en publiant une fausse version mobile qui est en fait un ransomware.

Ce n’est pas une première, les cybercriminels exploitent la popularité d’un jeu vidéo en publiant une fausse version mobile qui est en fait un ransomware. À cette occasion, le titre en question est Cyberpunk 2077, mais il existe un moyen pour les victimes de récupérer leurs appareils sans payer.

Il n’y a bien sûr pas de version mobile de Cyberpunk 2077; le titre ambitieux fait déjà suffisamment débat sur les consoles PS4 et Xbox One, donc un portage Android/iOS serait un projet colossal.

Comme l’a noté Tatyana Shishkova, analyste de logiciels malveillants pour Android chez Kaspersky, les types peu scrupuleux tirent parti des utilisateurs moins avertis en créant un faux site Web conçu pour ressembler au Google Play Store, où les visiteurs sans méfiance peuvent télécharger «Cyberpunk 2077 Mobile».

New Android #Ransomware disguised as #Cyberpunk2077 game.

Downloaded from fake website imitating Google Play Store.

Extension: .coderCrypt

Family: CoderWare/BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl

— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 16, 2020