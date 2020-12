Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 13 millions d’exemplaires en 10 jours

Via un communiqué, CD Projekt a annoncé avoir vendu plus de 13 millions de copies de son jeu Cyberpunk 2077 en 10 jours.

Cela fait environ une semaine et demie depuis que le dernier RPG à gros budget de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, est arrivé dans les magasins, et bien qu’il ait eu un lancement controversé, les ventes sont toujours incroyablement fortes. Le RPG futuriste se serait vendu à 13 millions d’exemplaires à ce jour.

Étant donné que Red Dead Redemption 2, l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, s’est écoulé à environ 17 millions d’exemplaires dans les 12 jours suivant sa sortie sur Xbox One et PS4, il s’agit d’une forte performance de CDPR.

Bien sûr, il y a des mises en garde. Comme nous l’avons dit, Cyberpunk 2077 a connu un lancement remarquablement perturbé. Bien que le jeu soit moins performant sur la PS4 et la Xbox One de base, les joueurs de tous horizons, même ceux sur PC, souffrent de problèmes de performances, de bugs, de problèmes visuels, etc.

Les problèmes ont été si graves que, dans un geste sans précédent, Sony a choisi de retirer Cyberpunk 2077 de la vente sur le PlayStation Store, tout en offrant des remboursements globaux à tous ceux qui le désirent.

Les ventes des 10 premiers jours de Cyberpunk 2077 représentent certaines demandes de remboursement, celles envoyées directement par e-mail au CDPR via son adresse e-mail « helpmerefund », mais cela ne semble pas tenir compte des remboursements demandés via d’autres plateformes.

Néanmoins, c’est une réalisation, et cela a aidé CD Projekt Red à réaliser des bénéfices malgré des années de développement intense sur ce projet.

Il faut espérer que l’entreprise utilisera cet argent pour améliorer Cyberpunk 2077 et corriger ses nombreux défauts, le jeu le mérite certainement. Au fond, c’est une expérience amusante et immersive; mais il lui faudra probablement encore quelques mois pour atteindre son plein potentiel.