Apple refuse de rembourser la mère d’un garçon de six ans qui a dépensé 16 000 dollars pour Sonic Forces sur l’App Store.

Si les parents d’enfants amateurs de jeux mobiles avaient besoin d’un autre avertissement pour désactiver les achats intégrés, le voici: un garçon du Connecticut âgé de six ans a dépensé 16 000 dollars sur Sonic Forces en utilisant la carte de crédit de sa mère.

Le New York Post rapporte que George Johnson de Wilton, dans le Connecticut, a utilisé l’iPad et la carte de sa mère Jessica pour effectuer des achats in-app en juillet. Dans Sonic Forces, ceux-ci commencent à 1,99 $ et atteignent 99 $, ce qui permet d’accéder à plus de personnages et à plus de vitesse.

Alors qu’elle travaillait à domicile pendant la pandémie, Jessica ne réalisait pas que George dépensait des centaines de dollars à la fois, y compris en accumulant 2500 $ sur 25 charges en une seule journée. «C’est comme si mon enfant de 6 ans faisait des lignes de cocaïne et prenait des doses de plus en plus grosses», a déclaré Jessica. « Ces jeux sont conçus pour être complètement prédateurs et inciter les enfants à acheter des choses. Quel adulte dépenserait 100 $ sur un coffre de pièces d’or virtuelles? »

Lorsque Jessica a vu des centaines de dollars facturés sur son compte Chase par Apple et PayPal, elle a supposé qu’il s’agissait d’une fraude et a appelé la banque. « La façon dont les charges sont regroupées a rendu presque impossible [de comprendre] qu’elles provenaient d’un jeu », a-t-elle déclaré.

Jessica a déposé une plainte pour fraude en juillet lorsque les frais ont atteint 16 293,10 $, mais il a fallu attendre octobre avant que Chase lui dise de contacter Apple. Ce n’est qu’après qu’un agent de la société Cupertino a examiné les accusations et que Jessica a vu une icône Sonic qu’elle a réalisé qui était responsable.

«Mon fils n’a pas compris que l’argent était réel», a-t-elle déclaré au Post. « Il joue à un jeu de dessin animé dans un monde dont il sait qu’il n’est pas réel. Pourquoi cet argent serait-il réel pour lui? Cela nécessiterait un grand saut cognitif. »

Il semble qu’Apple n’a pas vraiment été réceptif à la situation de Jessica, soulignant le délai de 60 jours pour réclamer de l’argent pour expliquer pourquoi ils ne rembourseraient pas les frais. «La raison pour laquelle je n’ai pas appelé dans les 60 jours est que Chase m’a dit qu’il s’agissait probablement d’une fraude, que PayPal et Apple.com sont les principales accusations de fraude», a expliqué Jessica.

Bien qu’elle ait révélé qu’elle ne pourrait pas payer son hypothèque, Apple a déclaré à Jessica, dont le mari s’occupe des deux enfants à plein temps, qu’elle aurait dû désactiver les achats intégrés dans les paramètres. «De toute évidence, si j’avais su qu’il y avait un cadre pour cela, je n’aurais pas permis à mon enfant de 6 ans d’accumuler près de 20 000 $ pour des bagues en or virtuelles», a-t-elle déclaré.

Malgré les avertissements, l’incident est le dernier exemple de ce qui se passe lorsque les enfants ont accès aux méthodes de paiement de leurs parents. En juin, un père a découvert que sa fille de 11 ans avait dépensé près de 6000 dollars sur Roblox. Il y avait aussi un adolescent qui a dépensé « sans le savoir » 8 000 $ pour l’un des jeux de la FIFA, et un autre de 11 ans qui a dépensé près de 7 500 $ en microtransactions en deux semaines.