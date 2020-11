Wawacity : adresse officielle du site de téléchargement

L’adresse officielle du site de téléchargement et de streaming français Wawacity change souvent. Voici la bonne URL.

Comme Zone Telechargement, le site de téléchargement et de streaming français Wawa-City fait face à un blocage de son nom de domaine. Pour continuer à exister, les administrateurs sont donc obligés de modifier ce dernier assez régulièrement. Nous allons donc vous donner l’adresse officielle du site pour éviter que vous puissiez éviter les clones.

Pour ceux qui ne connaissent pas Wawacity, le site a été créé en 2008 et a opéré successivement sous les noms de domaine wawacity.com, .ec, .co, ninja, il est aujourd’hui accessible via l’URL wawacity.vip.

Le site intègre de nombreuses autres catégories réservées aux jeux vidéo, à la musique, aux logiciels, aux animés ou même aux livres électroniques (e-books). Pour le contenu vidéo, notamment les films, le site propose de les télécharger en différentes qualités : Blu-Ray 1080p/720p, Blu-Ray 3D, Ultra-HD, 4K, DVDrip, BDrip, DVD, DVDRip en mkv HQ, DVDscr R5 TS CAM. Même chose pour les séries, qui sont disponibles en VF, en VF HD, en VO, VO HD, en VOSTRFR et en VOSTFR HD etc. Wawacity propose aussi des films adaptés pour les sourds et malentendants.

En plus des contenus à télécharger, Wawacity vous permet aussi de regarder en streaming vos films, séries et autres vidéos sur des hébergeurs comme Openload, Netu, eStream, Vidoza…

Les fichiers sont à télécharger via des liens de téléchargements directs (ddl) qui sont mis à jour régulièrement.

Si Wawacity est nettement moins populaire qu’il y a quelques années, notamment avec l’arrivée de concurrents comme Zone-Téléchargement ou Extreme Download, sa communauté reste tout de même active pour proposer chaque jour de nouveaux fichiers aux visiteurs.

Pour terminer, rappelons qu’en France, officiellement, la loi Hadopi interdit formellement la diffusion et le téléchargement de contenus protégés par les droits d’auteurs et le copyright à titre gratuit sur internet.