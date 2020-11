Les fonds personnalisés font leur apparition dans Google Meet

Google Meet vous permettra désormais d’utiliser des arrière-plans personnalisés lors des appels vidéo.

Via un article de blog, Google présente des arrière-plans personnalisés pour sa plateforme de visioconférence Meet. Si vous utilisez Meet dans le navigateur Chrome de Google, vous devriez pouvoir accéder à la fonctionnalité dans Chrome OS ainsi que sur les ordinateurs portables et de bureau Windows et Mac. Selon Google, la fonctionnalité «arrivera bientôt» sur mobile.

Aucune extension de navigateur n’est nécessaire pour activer les arrière-plans personnalisés; vous devriez pouvoir ajouter une image d’arrière-plan à partir de votre propre collection de photos ou d’une bibliothèque d’images fournie par Google qui comprend des paysages, de l’art abstrait et (pour une raison quelconque) des bureaux.

Cela peut prendre jusqu’à une semaine avant que tous les utilisateurs de Google Meet puissent accéder à la nouvelle option d’arrière-plan personnalisé, selon la société.

Les services de visioconférence concurrents Microsoft Teams et Zoom permettent déjà tous deux d’utiliser des images personnalisées pour les arrière-plans de réunion. Les trois ont ajouté de nouvelles fonctionnalités, car de plus en plus de personnes dépendent des appels vidéo pour travailler et pour aller à la maison pendant la pandémie; Ces derniers mois, Meet a ajouté un effet de flou pour les arrière-plans de réunion et a introduit le sous-titrage en temps réel, le mode basse lumière, la levée manuelle et une vue en mosaïque (l’écran géant de Brady Bunch) qui affiche jusqu’à 49 personnes.

Google a intégré Meet à Gmail en mai, ajoutant un lien dans la barre latérale et rendant les réunions pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes sans limite de temps accessibles à toute personne disposant d’un compte Google.

Dans son appel aux résultats du troisième trimestre jeudi, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que Meet avait eu 235 millions de réunions quotidiennes et plus de 7,5 milliards d’appels vidéo quotidiens.