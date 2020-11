dpstream : le site de streaming fermé, attention aux clones

Alors que le site de streaming dpstream est fermé depuis quelques années, des clones tentent de piéger les internautes.

En 2011, des syndicats de producteurs et d’auteurs (l’APC, la FNDF, le SEVN, l’UPF et le SPI) ont lancé une vaste offensive judiciaire contre le piratage des films sur internet. La justice a alors décidé que Les FAI devaient mettre en place des mesures propres pour empêcher l’accès aux sites comme Allostreaming, Alloshowtv, Fifostream, DpStream et leurs déclinaisons.

Sur son site, Dpstream mettait à disposition des internautes des films, des dessins animés, des musiques et bien d’autres contenus pouvant être visionnés en direct. Encore aujourd’hui chez la concurrence, la plupart du temps, les plateformes vidéos qui hébergent le contenu n’exigent aucun abonnement pour que l’on puisse accéder aux vidéos postées quotidiennement.

Attention aux clones de Dpstream

Au fil des ans, d’autres sites ont ouverts sous le même nom afin d’essayer de surfer sur le succès du défunt site. Un exemple est DPStream.co, qui a finalement été fermé en 2019. « DPStream.co, Full-Stream.ws, SerieFR.eu et plusieurs autres sites du même acabit ont fermé leurs portes suite à une action menée par la police française. Action qui a conduit au blocage et à une nouvelle fermeture suite à l’arrestation de leur administrateur et de pas moins de six pirates français. »

Ces mesures suite à la décision de justice a permis de fermer ces fournisseurs de streaming.

Le problème de ces sites est qu’ils tentent d’usurper le nom du célèbre site de streaming pour attirer les utilisateurs sur leurs sites. Le problème est que souvent, ces sites ont pour unique but de faire des bénéfices. Ainsi, de nombreuses publicités sont affichées, notamment en popup, ce qui gêne l’utilisation et rend cette dernière moins sûre. En effet, les régies acceptant le piratage n’ont aucun scrupule à afficher des publicités pour des produits malveillants (faux logiciels, faux services techniques, …).

Quelle est l’adresse de Dpstream

Pour faire simple, il n’existe aucune version 2 du site originel. Certains ont repérer des clones avec des extensions en .best notamment, mais sachez que ces sites ne sont pas opérés par l’équipe d’origine. Vous ne retrouverez donc pas la même rigueur en terme de qualité. Faites donc attention aux sites que vous parcourez. Il existe d’autres sites que nous vous présentons dans notre classement des meilleurs sites de streaming.