Minecraft nécessitera un compte Microsoft pour jouer en 2021

A partir de l’année prochaine, le célèbre jeu Minecraft nécessitera un compte Microsoft pour pouvoir y jouer.

Les joueurs de Minecraft ont pu jouer sans compte Microsoft au cours des six dernières années que la société possède le jeu, mais cela changera en 2021, a annoncé hier le blog officiel de Minecraft. Les joueurs qui possèdent la version originale du jeu et ne basculent pas vers un compte Microsoft ne pourront pas jouer.

Le jeu existe en deux versions développées séparément depuis son lancement en 2011 sur consoles. Auparavant, Minecraft: Java Edition d’origine utilisait des comptes Mojang, tandis que Minecraft: Bedrock Edition, le nom de la console et de la version Windows Store du jeu, utilisait des comptes Microsoft. Après ce changement, les comptes seront les mêmes, mais il n’y aura toujours pas de crossplay: vous ne pourrez toujours pas jouer avec des amis en utilisant l’autre version du jeu.

Mojang dit que les joueurs migrant à partir de comptes Mojang ne perdront aucune information et que les nouveaux comptes offriront une authentification à deux facteurs (2FA) et d’autres fonctionnalités de sécurité précédemment disponibles dans l’édition Bedrock du jeu, comme le contrôle parental et la possibilité de bloquer les chats et invitations, une préoccupation pour les jeunes joueurs sur des serveurs multijoueurs.

Les joueurs recevront un e-mail par lots dans les mois à venir sur la manière de migrer et recevront une notification supplémentaire sur leur page de profil lorsqu’ils seront en mesure de créer un nouveau compte. Parallèlement à l’article de blog, Mojang a créé une vidéo pour expliquer le changement et prévenir les plaintes des joueurs:

Pour toute personne inquiète, la vidéo est rassurante sur la compatibilité du contenu généré par l’utilisateur et du mode multijoueur, mais elle émet de grandes hypothèses sur la façon dont vous vous sentirez positivement. La vidéo ne mentionne pas non plus quelque chose qui pourrait mettre en colère de nombreux joueurs: les noms d’utilisateur des joueurs Java Edition sont en danger.

Dans les articles de support traitant du changement, Mojang indique clairement que votre nom d’utilisateur ne sera pas affecté dans le jeu, mais si quelqu’un utilise déjà votre nom ou s’il ne répond pas aux normes de Microsoft, vous pourriez être obligé de vous connecter avec un autre. Il n’y a peut-être pas autant de noms disponibles, étant donné que les joueurs sur console ont eu huit ans pour les trouver.

Mojang dit qu’il était plus facile d’utiliser les comptes Microsoft pour offrir ces nouvelles fonctionnalités plutôt que de les créer à partir de zéro, mais s’ils sont si importants à offrir en premier lieu, pourquoi ont-ils mis si longtemps à arriver? Les joueurs ont demandé une authentification à deux facteurs tant que le jeu a offert un endroit pour acheter et vendre du contenu, c’est-à-dire trois ans, si vous comptez. Protéger vos objets virtuels contre le vol semble être une raison suffisamment importante pour provoquer un changement, mais ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Je ne peux m’empêcher de me demander s’il s’agit d’un problème imposé par Microsoft, simplifiant la gestion de leur plus gros jeu avant le lancement des consoles de nouvelle génération.

Bien que pas aussi incendiaire que la décision de Facebook d’exiger des comptes Facebook pour l’utilisation des casques Oculus, Minecraft est toujours l’un des plus grands jeux au monde et de nombreux joueurs devront désormais agir s’ils veulent toujours jouer.