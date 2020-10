Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, aurait quitté l’entreprise pour démarrer sa propre entreprise

Sept ans après la création de la marque OnePlus, le célèbre cofondateur de l’entreprise, Carl Pei, a décidé d’abandonner son poste.

Carl Pei, l’un des fondateurs du fabricant chinois de smartphones OnePlus, aurait quitté l’entreprise ces dernières semaines pour lancer sa propre entreprise. Avec un calendrier aussi chargé pour clôturer 2020, il faut s’interroger sur les circonstances du départ de Pei et pourquoi il n’a pas attendu les prochains lancements avant de partir.

Android Central a déclaré que deux sources avaient confirmé l’information, ajoutant que Pei n’apparaissait plus dans l’organigramme le plus récent de OnePlus. Aucune raison n’a été donnée pour son départ.

Pei, avec le co-fondateur Pete Lau, a lancé OnePlus fin 2013 après avoir précédemment travaillé ensemble chez Oppo, une autre société chinoise. Au fil des ans, ils ont réussi à faire de la marque une force majeure dans l’industrie du mobile, principalement en ciblant initialement les passionnés avec des téléphones à bas prix dotés d’un matériel puissant.

Android Central a cité des mémos internes de l’entreprise qui ont fait surface sur Reddit ainsi qu’un rapport de TechCrunch affirmant que Pei était parti pour démarrer sa propre entreprise. TechCrunch s’est arrêté avant de dire ce que serait la nouvelle entreprise, mais a noté que Pei avait «la clarté sur ce qu’il souhaite faire ensuite.

