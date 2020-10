Huawei songerait à la vente d’une partie de sa division Honor

Huawei pourrait être en pourparlers pour vendre des parties de sa division Honor pour 3,7 milliards de dollars.

Huawei a subi de nombreuses pressions ces derniers temps en raison de la perte d’accès à des fournisseurs américains cruciaux et à la fonderie de semiconducteurs indépendante de TSMC. Il risque également de perdre de précieux contrats pour les déploiements de la 5G en Europe, ce qui oblige le gouvernement chinois à répondre en nature lorsqu’il s’agit d’entreprises européennes qui dépendent de ses géants de la fabrication.

Le mois dernier, Samsung, LG et SK Hynix ont interrompu les commandes de NAND, de DRAM et d’écrans de Huawei et ont soumis une nouvelle demande de licence que le département américain du Commerce n’a pas encore approuvé. Selon Reuters, le géant chinois de la technologie a ouvert des négociations avec plusieurs entreprises locales pour vendre des parties de son unité de smartphone Honor dans le cadre d’un accord estimé à 25 milliards de yuans (3,72 milliards de dollars).

Parmi les acheteurs potentiels figurent Xiaomi, TCL, Gree et BYD, mais le favori actuel est Digital China Group, qui se trouve être le principal distributeur d’appareils Honor. L’accord comprendrait la marque Honor, l’infrastructure de recherche et développement et l’activité de gestion de l’offre associée.

Cette décision pourrait théoriquement profiter à Honor, car les restrictions américaines ne s’appliqueraient plus à aucun acheteur potentiel, bien que cela puisse toujours changer au fil du temps. En attendant, Huawei concentrerait ses efforts sur les smartphones haut de gamme pour lesquels il a déjà amassé pour 23 milliards de dollars de composants essentiels.

De plus, Huawei ne détiendrait plus la couronne en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde, la marque Honor représentant 26% des 55,8 millions d’unités vendues par la société mère au deuxième trimestre de cette année. Pourtant, cela n’a rapporté à Huawei qu’environ 7% du bénéfice d’exploitation total en 2019, car les marges sur les smartphones Honor sont relativement faibles par rapport aux offres haut de gamme.

Dans l’état actuel des choses, Huawei investit d’énormes sommes d’argent dans l’accélération du développement par la société SMIC d’un nœud de processus 7 nm. Cependant, la plus grande fonderie de Chine pourrait prendre des années pour rattraper le reste de l’industrie, et elle a également été récemment frappée par les sanctions américaines.

Le géant chinois de la technologie travaille également sur un remplacement d’Android appelé HarmonyOS, mais c’est un rêve lointain selon ses dirigeants. Si quoi que ce soit, Huawei a une bataille difficile pour aller de l’avant, et son seul avantage est que le gouvernement chinois fera tout pour le maintenir.