Google fermera Hangouts au premier semestre 2021

Google va fermer Hangouts au premier semestre 2021 et va forcer les utilisateurs à migrer vers Chat.

S’il y a une chose pour laquelle Google est connu, c’est le lancement, puis la fermeture, des dizaines et des dizaines de services, quel que soit leur âge. En effet, cette pratique est si courante au siège de Google que quelqu’un a développé et maintenu un site appelé Google Graveyard, qui garde une trace des arrêts de services passés et futurs, planifiés ou déjà exécutés par Google.

Pour le meilleur ou pour le pire, la plateforme de communication Hangouts, autrefois populaire de Google, rejoint le Google Graveyard au premier semestre 2021. C’est la fin d’une époque, en un sens. Hangouts existe depuis près d’une décennie, et il offrait une fonctionnalité combinée de chat vidéo, vocale et textuelle.

Ce n’était pas parfait, comme ses utilisateurs fidèles peuvent en témoigner, et il a sans doute été abandonné après un certain temps, mais c’était toujours un service pratique qui, nous sommes sûrs, au moins que certaines personnes manqueront. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles aujourd’hui. Google a presque toujours mis en place un plan de transition pour les utilisateurs de ses services fermés, et c’est également le cas cette fois-ci.

L’année prochaine, le service « Chat » de Google, qui n’est actuellement disponible que pour les clients de Google Workspace, arrivera pour tout le monde, qu’ils soient abonnés ou non à Workspace.

Le chat inclut déjà des « fonctionnalités familières de Hangouts » comme la messagerie directe et de groupe. Google considère donc cette transition comme une « mise à jour ». Cependant, Chat ne dispose pas de nombreuses autres fonctionnalités clés de Hangouts, telles que le chat audio et vidéo, vous devrez donc chercher ailleurs des alternatives à cette fonctionnalité. Heureusement, si vous décidez de changer, votre historique des messages sera automatiquement migré.

Lorsque Chat ouvrira ses portes à tous, il sera disponible en tant qu’application autonome ou sous-application intégrée à Gmail. Google n’a pas proposé de calendrier plus précis pour la fermeture de Hangouts, mais si nous devions deviner, nous dirions que cela aura probablement lieu entre mars et mai.