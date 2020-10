Comment Shazam un Snap

Voici comment utiliser Shazam sur Snapchat pour identifier et enregistrer toute chanson jouée à proximité.

Dans un monde de mises à jour et d’ajouts constants, il peut être difficile de suivre toutes les nouvelles fonctionnalités de l’application. La collaboration entre Snapchat et l’application d’identification de chanson Shazam nous a donné la possibilité de désencombrer un peu nos téléphones en ajoutant l’option Shazam sur Snapchat. L’application de partage de photos a ajouté Shazam à la mi-2017, mais beaucoup de gens n’ont jamais réalisé que le changement était arrivé. Voici comment Shazam sur Snapchat, identifier et écouter des chansons insaisissables, et même les partager avec des amis.

Comment utiliser Shazam sur Snapchat ?

Nous allons commencer par la question la plus importante: avez-vous besoin de l’application Shazam sur votre téléphone pour l’utiliser dans l’application Snapchat? Heureusement, pour ceux d’entre nous qui sont confrontés à un problème de stockage constant avec nos appareils, ce n’est pas le cas. Snapchat fait tourner Shazam par lui-même, éliminant ainsi le besoin d’encombrer votre téléphone avec des applications supplémentaires.

Comment Shazam une chanson sur Snapchat ?

Identifier une chanson via l’application est simple. Maintenez simplement votre doigt sur l’écran de la caméra, comme si vous ouvriez les options de filtre et de jeu. Vous verrez des notes de musique commencer à tourbillonner autour de votre doigt. Cela signifie que Shazam écoute.

Une fois la chanson reconnue (ce qui peut prendre une minute ou deux, en fonction de tout bruit de fond important), la chanson Shazam’d apparaîtra au milieu de votre écran avec la possibilité d’obtenir «Informations sur la chanson» ou de la supprimer. En sélectionnant Informations sur la chanson, vous pouvez sélectionner l’application d’écoute de votre choix et parcourir les paroles. Shazam vous fournira également une liste de chansons similaires pour que vous puissiez en profiter, si vous le souhaitez.

Où jouer des chansons Snapchat Shazam

Après avoir découvert l’identité de ces airs doux et mystérieux, vous voudrez probablement les écouter. Heureusement, vous avez une tonne d’applications de streaming musical à votre disposition. Spotify a tendance à apparaître comme la première option, en supposant que vous ayez l’application sur votre téléphone. Vous pouvez également lire les chansons de Shazam’d sur l’application YouTube, Apple Music, Google Music ou via YouTube.com.

Si vous êtes en déplacement, la meilleure fonctionnalité est que Snapchat stocke toutes vos chansons précédemment découvertes. Vous pouvez trouver les chansons que vous avez identifiées archivées sous Paramètres, afin de pouvoir les écouter à nouveau quand vous le souhaitez.

Comment envoyer des chansons sur Snapchat

Vous pouvez envoyer n’importe quelle chanson identifiée par Shazam à d’autres utilisateurs comme un snap. Tout d’abord, Shazam la chanson souhaitée. Dans le coin supérieur droit de votre écran Snapchat, vous devriez voir trois points verticaux. En appuyant dessus, vous obtiendrez des options d’envoi. Vous pouvez afficher une liste de contacts et sélectionner tous les destinataires qui, selon vous, pourraient apprécier votre excellent goût de la musique. En plus du partage via Snapchat, il existe la possibilité de partager de la musique par texte ou par courrier électronique.