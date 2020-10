Atari lancera sa propre crypto-monnaie plus tard ce mois-ci

Atari va lancer sa propre crypto-monnaie d’ici quelques jours, en partenariat avec Bitcoin.com Exchange.

Atari revient dans le secteur des consoles de jeu avec la sortie de sa nouvelle console Atari VCS 800, qui sera lancée cet automne. Après plusieurs retards, dont certains étaient dus à la pandémie du Covid-19, la console devrait maintenant sortir le 27 novembre. Atari a également annoncé que la console arriverait également avec sa propre crypto-monnaie.

La devise s’appelle Atari Tokens et sera utilisée pour acheter des jeux pour la console Atari VCS une fois qu’elle sera sortie. Atari a déclaré que l’objectif du token Atari est de créer un token pour l’industrie du jeu qui est applicable à d’autres plateformes. La société envisage d’intégrer la devise à ses jeux et autres services, tels que Atari Casino.

Les tokens Atari seront vendus pour 8 centimes aux investisseurs sur Bitcoin.com dès le 29 octobre. Atari prévoit de vendre pour environ 1 million de dollars de tokens au début, qui seront utilisés pour acheter des jeux et achats de jeux. Atari prévoit d’étendre l’utilisation des tokens bien après la sortie d’Atari VCS et de les utiliser dans le reste de l’industrie du jeu.

La société a l’intention de relier le marché de la cryptographie à l’industrie du jeu vidéo, en le rendant plus accessible au plus grand nombre de plateformes et de joueurs. Atari travaille en collaboration avec divers partenaires, notamment Bitcoin.com Exchange, LiteCoin Foundation, Chain Games, etc. La société utilise son propre site Web en conjonction avec Atari Wallet et plus encore pour créer un environnement de blockchain Atari centré sur la marque de l’entreprise. L’objectif est de présenter lentement mais sûrement ce système aux joueurs et d’immerger progressivement les utilisateurs avec les tokens Atari.

La société ne prévoit pas de laisser les clients et les joueurs dans l’inconnu et s’associe à Bitcoin Exchange pour planifier une campagne de sensibilisation faisant la promotion de la nouvelle crypto-monnaie et de son utilisation. La campagne sera menée au moyen d’entretiens, de guides, de casting médiatique et d’autres formes pertinentes de marketing pour atteindre le public.