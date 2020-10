Atari annonce que les premières consoles VCS 800 seront enfin bientôt expédiées

Plus de deux ans après le lancement de la console sur Indiegogo, Atari annonce que les premières VCS 800 seront enfin bientôt expédiées.

L’Atari VCS a atterri sur la plateforme de financement participatif Indiegogo en mai 2018 et a été un succès instantané puisque plus de 11000 donateurs ont répondu présents avec pas moins de 3 millions de dollars pour soutenir le développement et la production de la console. Les premières unités devaient être livrées d’ici le printemps 2019, mais une série de retards a repoussé la date de lancement de plus en plus loin.

La console de jeu vidéo VCS d’Atari est enfin, en fait (peut-être) sur le point d’être livrée aux premiers contributeurs, promet la société.

Dans un récent article sur Medium, Atari a déclaré que son équipe avait mis la touche finale au premier lot d’unités et «les envoyait aux États-Unis où elles seront triées et expédiées très prochainement à des contributeurs d’Indiegogo enthousiastes. »

Atari a déclaré que le lot en question était le modèle Atari VCS Collector’s Edition «unique», exclusif à Indiegogo. Seules 6 000 versions numérotées et authentifiées de ce modèle sont en cours de création.

Atari a également partagé une poignée de photos, prétendument de la chaîne de montage au début du mois.

Les nouvelles sont sans aucun doute encourageantes pour les patients soutiens, mais là encore, nous avons déjà vu ça.

En mai dernier, Atari a déclaré que le premier lot d’environ 500 unités quitterait l’usine à la mi-juin, mais rien n’indique si cela s’est déjà produit ou non.

Entre les retards apparemment interminables et les rapports de différends salariaux, certains se sont demandé si la console se concrétiserait ou non.