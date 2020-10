Apple supprime les équipements audio Logitech, Sonos et Bose de son store

Apple a décidé de faire le ménage sur son site ainsi qu’au sein de ses Apple Stores en supprimant les produits audios de constructeurs tiers.

Apple est en train de faire le grand ménage dans ses magasins physiques ainsi que sur sa boutique ne ligne. Lundi, une visite de la catégorie haut-parleurs et casques sur le store en ligne d’Apple n’affichait que les produits Apple. Auparavant, les Apple stores proposaient des écouteurs et des haut-parleurs de fabricants tiers depuis des années, en particulier s’ils s’intégraient étroitement aux services Apple tels que AirPlay, qui permet aux utilisateurs de diffuser de la musique d’un iPhone vers un haut-parleur sans brancher un câble.

Apple fabrique une variété de produits audio sous sa marque Beats ainsi que des produits tels que les écouteurs sans fil AirPods et le haut-parleur intelligent HomePod sous la principale marque Apple. Apple travaille sur un ensemble d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme qui porteront également sa propre marque, a déclaré l’analyste de TF Securities Ming-Chi Kuo plus tôt cette année.

Au cours du trimestre se terminant en juin, Apple a déclaré 6,45 milliards de dollars de revenus d’autres produits, qui représentaient environ 10% des ventes de la société. Cependant, la catégorie des ventes comprend d’autres produits, tels que l’Apple Watch, pas seulement des écouteurs et des haut-parleurs.

Les marques concernées incluent Logitech et Bose, en plus de Sonos. Les magasins Apple physiques et sa boutique en ligne vendaient auparavant des haut-parleurs tels que le haut-parleur Sonos SL et les haut-parleurs Ultimate Ears Boom de Logitech. Apple proposait également des écouteurs antibruit Bose. Apple a commencé à proposer le dernier haut-parleur de Sonos, le Sonos One SL, en janvier. Apple ajoute et supprime régulièrement des produits tiers que ses magasins proposent.

Les boîtiers, webcams et claviers Logitech sont toujours disponibles chez Apple et son stock a baissé de moins de 1% après les heures.