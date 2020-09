Torrent9 : l’adresse officielle du site en 2020

Torrent9, l’un des sites de torrent les plus visités en France, est bloqué par les FAI. Voici comment contourner la censure.

Torrent9 est l’un des principaux sites de téléchargement de torrents gratuits en France. Débarqué fin 2016 sur la toile, s’est rapidement fait une place auprès des internautes français. Le contenu qu’il propose est extrêmement varié, et les fans de musiques, de films, de logiciels, de jeux et de livres électroniques y trouveront leur compte. Malheureusement, cela fait plusieurs mois que le site est la cible des autorités judiciaires. Le site fait donc face à la censure de la part des fournisseurs d’accès internet, des moteurs de recherche.

Quelle est la vraie adresse de Torrent9 ?

Pour contrer le blocage, le tracker change régulièrement d’extension pour son nom de domaine. Ainsi, il est toujours possible d’accéder au tracker via l’adresse suivante https://www.torrent9.so/. Les anciennes adresses officielles Torrent9.ac, .uno et .cz ainsi que les sites miroirs .onl / .cat et .nz renvoient directement vers le nom de domaine Torrent9.so, la seule url fonctionnelle et officielle.

Depuis mi-novembre 2019, Torrent9 évolue également sous un autre nom : Oxtorrent. Cependant, l’URL que nous avons mentionné ci-dessus reste toujours valable.

Attention aux clones de Torrent9

Petite mise en garde : si Torrent9 vous redirige vers une page d’inscription et vous demande votre numéro de carte bancaire, n’allez pas plus loin, ne renseignez aucune information et quittez le site. Face à la popularité du site, de nombreuses personnes peu scrupuleuses tentent de surfer sur le succès du site pour dérober les coordonnées bancaires des internautes. Pour cela, ils renvoient vers un site qui demande de s’inscrire et de rentrer le numéro de carte bancaire. Il s’agit d’une tentative de phishing. Voici la listes des sites de phishing identifiés :

torrent9.to;

torrent9.site;

lemonlemag.fr;

rueduplanet.fr.