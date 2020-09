TikTok tente de stopper la propagation d’une vidéo d’un suicide

TikTok tente de supprimer d’une vidéo diffusée dans l’application qui montre un homme se tirant dessus avec une arme à feu.

TikTok fait son maximum pour essayer de supprimer définitivement une vidéo circulant dans l’application qui montre un homme se tirant dessus avec une arme à feu et bannit les comptes des personnes qui téléchargent à nouveau le clip.

TikTok dit que le clip a été diffusé à l’origine sur Facebook et est apparu sur d’autres applications. Lorsque la communauté TikTok a pris connaissance du clip, de nombreux créateurs ont commencé à publier des vidéos avertissant leurs abonnés que s’ils voyaient une image avec un homme assis devant son bureau avec une barbe grise, il ne fallait pas regarder la vidéo. D’autres créateurs ont déclaré que la partie la plus dérangeante de la vidéo était cachée dans des TikToks plus anodins. Un représentant de TikTok a confirmé à The Verge que des «clips d’un suicide» avaient commencé à circuler dimanche soir.

« Nos systèmes détectent et signalent automatiquement les clips dont le contenu viole nos conditions en affichant, louant ou encourageant le suicide. Nous bannissons tous les comptes qui tentent de télécharger la vidéo à plusieurs reprises. Nous apprécions que nos utilisateurs aient mis en garde leur communauté contre cette vidéo », a réagi un porte-parole de TikTok.

Ces types de vidéos sont apparus sur d’autres sites dans le passé, notamment Facebook, Instagram et Reddit. Étant donné que les vidéos TikTok sont présentées dans un seul fil principal que les gens font défiler, il peut être plus difficile d’éviter les images. Cela pourrait expliquer pourquoi la communauté TikTok essaie d’être très vigilante pour avertir les autres des images de la vidéo. Des avertissements ont également commencé à apparaître sur Instagram, où des clips de la vidéo circulent. Sur des sites comme Twitter, les parents ont parlé de la découverte de la vidéo par leurs enfants et adolescents et des conséquences que cela a eues.

«Si quelqu’un dans notre communauté est aux prises avec des pensées suicidaires ou s’inquiète pour quelqu’un qui l’est, nous l’encourageons à demander de l’aide et nous fournissons un accès à des lignes directes directement depuis notre application et dans notre centre de sécurité», a déclaré le porte-parole.