Reface (Doublicat) : une application de deepfake en téléchargement gratuit

L’application de deepfake Reface, anciennement connue sous le nom de Doublicat, est une des applications les plus populaires du moment.

La dernière application populaire parmi les services d’édition de selfie est l’application de face swap vidéo Reface. Anciennement connue sous le nom de Doublicat, cette application permet aux utilisateurs de superposer leur visage sur des vidéos de célébrités du cinéma, de la télévision, de défilés de mode, etc. Reface utilise la technologie de Deepfake pour créer des mashups de visage semi-réalistes. Les fondateurs de l’application sont ukrainiens et l’entreprise est constituée aux États-Unis.

En plus du buzz qu’elle a commencé en janvier alors qu’elle était encore Doublicat, Reface a gagné en popularité ce mois-ci en augmentant dans les classements sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Au moment de la rédaction de cet article, l’application a reçu en moyenne 4,9/5 étoiles sur plus de 64 000 avis sur l’App Store.

Sécurité et confidentialité sur Reface

Comme de nombreuses applications, Reface collecte certaines informations et données utilisateur et peut les partager avec des sous-traitants et des affiliés. Selon la politique de confidentialité de l’application, celle-ci « n’utilise pas vos photos et vos traits du visage pour une raison autre que pour vous fournir la fonctionnalité d’échange de visage de Reface ». Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 13 ans pour utiliser l’application et les moins de 18 ans ont besoin d’une autorisation parentale. Plus d’informations peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité de l’application.

Les mashups Reface de célébrités, d’influenceurs et de gens ordinaires avec des personnages emblématiques et des moments du cinéma et de la culture pop se sont répandus en ligne. Notamment, certaines de ces vidéos ont été retweetées par des célébrités comme Elon Musk et Britney Spears.

#reface Jack ou Nico le pirate du sud-ouest. 😁 pic.twitter.com/wnTXrGyPk0 — Nicolas VpourVergnaud (@V87Nico) August 16, 2020